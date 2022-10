Kreisoberliga-Neuling trifft daheim am laufenden Band Teaser KOL NORD: +++ Prächtig stürmend und verteidigend verlässt Versbachtal die Abstiegsplätze. Silberg/Eisenhausen quält sich gegen das Schlusslicht zum 2. Heimsieg. Gladenbach lässt sich abkochen +++

MARBURG-BIEDENKOPF/FRANKENBERG - Die SG Versbachtal will mit aller Gewalt raus aus dem Keller der Fußball-Kreisoberliga Nord. Mit dem zweiten Kantersieg auf eigenem Platz in Folge hat der Aufsteiger am Samstag schon mal die Direktabstiegsplätze verlassen. Der SG Silberg/Eisenhausen quälte sich nach langer Durststrecke am Sonntag gegen Schlusslicht Momberg zum zweiten Heimsieg. Die Ambitionen des Gladenbacher SC erhielten durch das 1:2 gegen Amöneburg einen gehörigen Dämpfer. Spitzenreiter SV Emsdorf gewann derweil auch sein 14. Saisonspiel.