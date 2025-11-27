Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Kreisoberliga: Mit einem guten Gefühl ins Jahr 2026
Teaser KOL WEST: +++ Nach Abpfiff der Sonntagsspiele werden die meisten Fußball-Kreisoberligisten in die Winterpause gehen. Nicht nur der SSV Frohnhausen will seinen Lauf ein weiteres Mal bestätigen +++
Dillenburg. Nach einer frostbedingten Zwangspause brechen die Mannschaften der Fußball-Kreisoberliga Gießen/Marburg West noch einmal zu einem kompletten Spieltag auf. Nach Abpfiff der Sonntagsspiele werden die meisten Mannschaften in die Winterpause gehen. Für fünf Teams sind in der kommenden Woche noch Nachholspiele angesetzt - unter ihnen befinden sich die SG Seelbach/Scheld, der SSC Burg II und der TuSpo Beilstein.