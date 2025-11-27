 2025-11-24T08:38:42.177Z

Ligavorschau
Für Joe Schnirch (r.) und den SSV Frohnhausen gibt es am Sonntag noch einmal etwas zu tun. Der Tabellensechste gewann seine jüngsten drei Begegnungen zu null - hier gegen Deniz Günes (l.) und die SG Oberbiel. © Jenniver Röczey
Kreisoberliga: Mit einem guten Gefühl ins Jahr 2026

Teaser KOL WEST: +++ Nach Abpfiff der Sonntagsspiele werden die meisten Fußball-Kreisoberligisten in die Winterpause gehen. Nicht nur der SSV Frohnhausen will seinen Lauf ein weiteres Mal bestätigen +++

Dillenburg. Nach einer frostbedingten Zwangspause brechen die Mannschaften der Fußball-Kreisoberliga Gießen/Marburg West noch einmal zu einem kompletten Spieltag auf. Nach Abpfiff der Sonntagsspiele werden die meisten Mannschaften in die Winterpause gehen. Für fünf Teams sind in der kommenden Woche noch Nachholspiele angesetzt - unter ihnen befinden sich die SG Seelbach/Scheld, der SSC Burg II und der TuSpo Beilstein.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

