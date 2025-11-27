Kreisoberliga: Mit einem guten Gefühl ins Jahr 2026

Dillenburg. Nach einer frostbedingten Zwangspause brechen die Mannschaften der Fußball-Kreisoberliga Gießen/Marburg West noch einmal zu einem kompletten Spieltag auf. Nach Abpfiff der Sonntagsspiele werden die meisten Mannschaften in die Winterpause gehen. Für fünf Teams sind in der kommenden Woche noch Nachholspiele angesetzt - unter ihnen befinden sich die SG Seelbach/Scheld, der SSC Burg II und der TuSpo Beilstein.