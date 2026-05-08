Kreisoberliga kurios: So verrückt wird der Abstiegskampf

Reicht es am Ende? Deniz Günes (l.) und die SG Oberbiel sind mittendrin im spannenden Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Kreisoberliga West. © Jenniver Röczey

Wetzlar. Frühlingszeit ist Rechenzeit. Auch und ganz besonders im Amateurfußball. Die Kreisoberliga West macht da drei Spieltage vor Rundenschluss keine Ausnahme. Gerade im Tabellenkeller der „KOL“ geht der bange Blick auf die Ligen darüber, auf die Restprogramme der Konkurrenz und die eigenen Aufgaben. Wie viele Direktabsteiger aus der Kreisoberliga gibt es am Ende? Und wen erwischt es? Diese Redaktion klärt, welche Abstiegs-Szenarien noch möglich sind und wagt eine Prognose.