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Ligavorschau
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Kreisoberliga kurios: So verrückt wird der Abstiegskampf
Teaser KOL WEST: +++ Ein, zwei oder doch drei direkte Absteiger? Wir beleuchten die möglichen Szenarien in der Fußball-Kreisoberliga West und wagen eine kühne Prognose +++
Wetzlar. Frühlingszeit ist Rechenzeit. Auch und ganz besonders im Amateurfußball. Die Kreisoberliga West macht da drei Spieltage vor Rundenschluss keine Ausnahme. Gerade im Tabellenkeller der „KOL“ geht der bange Blick auf die Ligen darüber, auf die Restprogramme der Konkurrenz und die eigenen Aufgaben. Wie viele Direktabsteiger aus der Kreisoberliga gibt es am Ende? Und wen erwischt es? Diese Redaktion klärt, welche Abstiegs-Szenarien noch möglich sind und wagt eine Prognose.