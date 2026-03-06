Kreisoberliga-Kracher Germania gegen Gräselberg

Chefcoach Stefan Kühne (links) und Co-Trainer Orkan Yurtseven bleiben der SG Germania ligaunabhängig 2026/27 treu. Foto: SG Germania – Foto: SG Germania

An der Waldstraße stehen sich mit der SG Germania und dem SC Gräselberg, vor Wochenfrist im Nachholspiel gegen TuS Medenbach 6:2-Sieger, zwei Mannschaften gegenüber, die sich noch Hoffnung vor allem auf den zweiten Tabellenplatz machen, der zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde berechtigt. Die Germania nimmt mit Fünf-Punkte-Rückstand auf Spitzenreiter Freie Turnerschaft just diese Position ein. Die Gräselberger, die wie die „Freien“ ein Spiel mehr absolviert haben, rangieren fünf Zähler dahinter auf Platz fünf.

„Die Gräselberger sind kampfstark und können alle gut Fußball spielen“, sagt Germania-Vereinsboss Vassily Anagnostakis auch in Erinnerung an die 0:1-Achtelfinal-Niederlage im Kreispokal auf eigenem Gelände im November. „Die Vorbereitung lief aber gut und auch die Trainingseinheiten fanden mit fast vollständigem Kader statt“, freut er sich. „Alles liegt aber noch in der eigenen Hand“, sagt Anagnostakis auch im Hinblick auf die Meisterschaft, die zum direkten Aufstieg berechtigen würde. Zumal man die „Freien“ am 17. Mai noch auf der eigenen Anlage empfangen könne. Besonders freut er sich darüber, dass Chefcoach Stefan Kühne auch in der kommenden Saison die Kommandos an der Seitenlinie geben wird. Es ist dann die dritte Saison für den 45-Jährigen beim Waldstraßenclub.

Kühne und Khanbareh fühlen sich bei ihren Clubs wohl: „Verein und Trainer waren sich schnell einig und basteln bereits im Hintergrund am zukünftigen Kader“, erläutert der Germania-Boss und freut sich, dass auch Co-Trainer Orkan Yurtseven an Bord bleibt. Der Weg ist klar: Die jungen Wilden weiter fördern und von erfahrenen Spielern, die bereit sind, für den Verein alles zu geben, führen zu lassen und perspektivisch die Talente der eigenen Jugend einbinden.“ Kühne sagt: „Ich freue mich auf die kommende Saison. Es macht Spaß an die Waldstraße zu fahren und mit den Jungs auf dem Platz zu stehen.“ Kühne stehe voll hinter dem Projekt „Germania 2028“ – mit dem 125-jährigen Jubiläum, für das man das Ziel Gruppenliga ausgerufen habe, betont Anagnostakis.

Apropos Kühne: „Das ist ein Top-Trainer, auch menschlich, der die Mannschaft gut im Griff hat“, sagt Nima Khanbareh, Coach der Mannschaft vom Kallebad. Auch der 34-jährige Spielertrainer hat gerade seinen Vertrag um eine weitere Saison verlängert: „Es ist mein Heimatverein und dann meine neunte Saison. Da ist es schwer, nicht zuzusagen.“ Und wie blickt er dem Top-Duell am Sonntag entgegen? „Die Germania ist nicht zu unterschätzen, aber wir haben eine gute Besetzung.“ In puncto Aufstiegshoffnung meint der Coach: „Wir denken von Sonntag zu Sonntag, schauen in erster Linie auf uns. Und versuchen weiter oben anzugreifen. Denn das Potenzial ist da.“

Übrigens: Wie berichtet, beabsichtigt der SC Gräselberg gegen das Urteil vom Sportgericht des Hessischen Fußball-Verbands (HFV), eine 250-Euro-Strafe wegen angeblicher Affenlaute ihrer Zuschauer beim Heimspiel am 9. November gegen FV Delkenheim, Berufung einzulegen. „Aber wir haben noch immer nicht das Urteil erhalten“, zeigt sich Thomas Sauer, Schatzmeister beim Siedlungsclub, verwundert. Zurück zur Germania: Auch beim Nachwuchs läuft es: Jugendleiter Martin Fraund freut sich über die gerade errungene Futsal-Hessenmeisterschaft der B-Junioren in Langgöns bei Gießen. Fraund: „Der Verein ist sehr stolz auf die Jungs. Das zeigt auch die Tatsache, dass mit unserem Ersten Vorsitzenden Vassily Anagnostakis und unserem Zweiten Vorsitzenden Ninos Yoseph samt Familie nicht nur alle Eltern der Spieler den Weg nach Langgöns auf sich nahmen und das Team anfeuerten.“ An diesem Sonntag geht es um sieben Uhr in der Früh zur Südwestdeutschen Futsal-Meisterschaft nach Ehningen bei Stuttgart (Beginn: 11 Uhr). „Unser Sponsor Sachverständigenbüro Groß hat uns dafür einen Neunsitzer zur Verfügung gestellt“, freut sich Fraund.

Daneben sorgen die fast vollständig abgeschlossenen Sanierungsmaßnahmen des großen eigenen Vereinsheims für Aufwind. Lediglich der Schutz der Außenwände gegen Feuchtigkeit stehe noch aus, wie Anagnostakis erläutert. Die Heizung sei von Öl auf Gas umgestellt worden und eine neue Flutlichtanlage gebe es auch.

Weiter spielen: Freie Turnerschaft – FSV Schierstein 08 (So., 13.30 Uhr), TuS Nordenstadt – FC Maroc, TuS Medenbach – SV Frauenstein, Spvgg. Igstadt – FVgg. Kastel 06, FV Delkenheim – FC Naurod, TSG Kastel 46 – Spvgg. Sonnenberg (alle So., 15 Uhr).





