Burak Aksoy (li.) und der FC Türk Gücü Breidenbach haben am Sonntag Amöneburg zu Gast, Dominik Jung und der VfL Weidenhausen wollen im Kellerduell daheim gegen Südkreis Punkte einfahren. © Jens Schmidt
Kreisoberliga: Kellerduell steigt in Weidenhausen

Teaser KOL NORD: +++ Kurz vor der Winterpause in der Fußball-Kreisoberliga wollen in Heimspielen der FC Türk Gücü Breidenbach, der VfL Weidenhausen und die SG Nordkreis noch ihr Punktekonto aufstocken +++

Marburg-Biedenkopf. Für die heimischen Teams in der Fußball-Kreisoberliga Nord steht der planmäßig vorletzte Spieltag vor der Winterpause auf dem Programm. Heimspiele haben VfL Weidenhausen (gegen FSG Südkreis), Türk Gücü Breidenbach (gegen TSV Amöneburg) und SG Nordkreis (gegen SF/BG Marburg II), auswärts müssen der Gladenbacher SC (bei SV Großseelheim) und SG Silberg/Eisenhausen (bei Eintracht Stadtallendorf II) ran.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

