Kreisoberliga: Kellerduell steigt in Weidenhausen

Teaser KOL NORD: +++ Kurz vor der Winterpause in der Fußball-Kreisoberliga wollen in Heimspielen der FC Türk Gücü Breidenbach, der VfL Weidenhausen und die SG Nordkreis noch ihr Punktekonto aufstocken +++
Marburg-Biedenkopf. Für die heimischen Teams in der Fußball-Kreisoberliga Nord steht der planmäßig vorletzte Spieltag vor der Winterpause auf dem Programm. Heimspiele haben VfL Weidenhausen (gegen FSG Südkreis), Türk Gücü Breidenbach (gegen TSV Amöneburg) und SG Nordkreis (gegen SF/BG Marburg II), auswärts müssen der Gladenbacher SC (bei SV Großseelheim) und SG Silberg/Eisenhausen (bei Eintracht Stadtallendorf II) ran.