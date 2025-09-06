Kreisoberliga: Heppenheim kassiert 14 Tore in drei Spielen

Bergstraße. Christian Schmitt, der Trainer des Kreisoberligisten FC Starkenburgia Heppenheim, wurde prosaisch nach der 0:5 (0:3)-Niederlage des Aufsteigers am Donnerstagabend beim VfL Birkenau: „Im Moment wirken wir eine Gruppe junger Schüler, die das erste Mal auf den Pausenhof der Älteren kommen, dort ab und an mal ihre Anwesenheit schüchtern anmelden, aber auf die neugierig ausgestreckte Nase gehauen bekommen.“ 14 Tore kassierten die jungen Heppenheimer in den vergangenen drei Spielen; in der A-Liga-Meistersaison waren es 15 nach 28 Spieltagen.

In Birkenau zahlte die Starkenburgia von Beginn an Lehrgeld. Seine Mannschaft habe naiv verteidigt, beobachtete Schmitt: „Der VfL hätte nach 20 Minuten auch höher führen können“, sagte Schmitt. Da stand es 2:0 für den VfL. „Wir haben eine sehr gute Leistung gezeigt, Heppenheim hat aber doch auch passabel gespielt“, urteilte der Birkenauer Pressewart Thomas Schmitt nach dem zweiten Saisonerfolg der Platzherren, die sich mit dem Dreier auf den siebten Tabellenplatz vorschoben. Immerhin erarbeitete sich der Aufsteiger Chancen, so durch Shkelcim Korbi und Deniz Kocer, die beide Aluminium trafen. Schmitts Fazit: Die Defensive muss sich steigern, vor allem die Zweikamfführung.

Tore: 1:0 Niklas Wolk (5.), 2:0 Philipp Wolk (13.), 3:0 Niklas Halblaub (28.), 4:0 Tschunt (54., Foulelfmeter), 5:0 Morr (65.). – Zuschauer: 50. – Bes. Vorkomnis: Gelb-Rot für Kocer (90., Starkenburgia) wegen wiederholtem Foulspiel. – Beste Spieler: geschlossene Leistung/keine.

Eintracht Bürstadt ein „unangenehmer Gegner“

Nach dem fulminanten 9:2-Heimerfolg über den Vizemeister der vergangenen Saison, SC Olympia Lorsch, tritt die SG Unter-Abtsteinach am Sonntag, 15.15 Uhr, bei Eintracht Bürstadt an. „Wir wollen nach zwei Siegen in Folge die Serie ausbauen“, sagt SGU-Trainer Marcus Lauer. Ausfälle gibt es beim Tabellensechsten keine, und Lauer macht klar: „Ich will an der Startelf erst einmal nichts ändern. Wir wollen das Gefüge weiter festigen.“ Die Eintracht ist für den SG-Coach ein unangenehmer Gegner. „Bei den Bürstädter kicken einige Jungs mit, die Gruppenligaerfahrung haben.“

Die KSG Mitlechtern steht nach fünf Spielen mit nur drei Punkten auf dem vorletzten Tabellenrang. Dennoch ist Trainer Ronny Sauer zufrieden: „Ich bin stolz auf meine Mannschaft, die dem Tabellenführer Einhausen mehr als nur Paroli geboten und sich mindestens einen Punkt mehr als verdient gehabt hätte“, sagt der Coach. Nach dem Ligazweiten Tvgg Lorsch und Primus Einhausen muss die KSG nun beim Dritten FV Biblis ran (Sonntag, 15 Uhr). „Für uns geht es darum, alle spielfähigen Leute zu mobilisieren und zu versuchen, etwas mitzunehmen“, sagt Sauer.

Die 2:3-Niederlage in Biblis ärgerte Lörzenbachs Trainer Ron Hachenberger: „Da ist insgesamt mehr drin gewesen.“ Mit Alemannia Groß-Rohrheim kommt nun ein Team zum Tabellenzehnten, das vor allem in der Defensive zuletzt Probleme hatte. Personell gab es zuletzt Rückschläge beim SV. Doch Hachenberger ist zuversichtlich, dass am Sonntag gerade zu Hause eine Mannschaft auf dem Platz steht die die drei Punkte fest im Visier hat. Die Groß-Rohrheimer hoffen auf Manszur Hassanzala, der vom FC Alsbach kam. Allerdings musste der Torjäger zuletzt beim 2:4 gegen Flockenbach II wegen gesundheitlicher Probleme ausgewechselt werden. In Lörzenbach hofft Alemannia-Vorsitzender Klaus Anthes, dass der Angreifer wieder mitwirken kann.





