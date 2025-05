Kreisoberliga: Hellas geht in die Aufstiegsrelegation

Hellas geht in die Aufstiegsrelegation – Foto: mara wolf

Darmstadt. Mit einem 2:1-Erfolg über Rot-Weiß Darmstadt II sicherte sich der SV Hellas Darmstadt in der Kreisoberliga Darmstadt den zweiten Rang und bestreitet die Aufstiegsrelegation zur Gruppenliga. Gegner wird zunächst der Teilnehmer aus der Gruppenliga Darmstadt sein, der aber noch nicht feststeht.

Hellas Darmstadt – RW Darmstadt II 2:1 (2:0). In einem spannenden Spiel setzte sich der SV Hellas verdient durch und hat mit der Teilnahme an der Aufstiegsrelegation zur Gruppenliga den bisher größten Erfolg in der Vereinsgeschichte erreicht. Mit einem Doppelschlag direkt vor der Pause durch Florian Kraft und Marc Perchner legte der SV Hellas den Grundstein. „Rot-Weiß hat bis Spielende alles gegeben, um noch den Ausgleich zu erzielen", so Hellas-Vorsitzender Theo Athansasopoulos. Die Gäste verteilten keine Geschenke und hatten ebenfalls einige gute Torchancen. Tore: 1:0 Florian Kraft (41.), 2:0 Marc Perchner (42.), 2:1 Torgul (85.).

VfB Ginsheim – Spvgg Seeheim-Jugenheim 4:0 (2:0). Nach dem die Gäste zu Beginn der Partie gut im Spiel waren und den 1:1-Ausgleichstreffer verpassten, setzte sich der Meister im Verlauf der Begegnung sicher durch. Trotzdem verteilte der Ginsheimer Trainer Jonas Schuster ein Lob für die Gäste von der Bergstraße, die sich als eine gut organisierte Mannschaft präsentieren. Tore: 1:0 Ouchan (21.), 2:0 Bajwa (36.), 3:0 Özer (64.), 4:0 Lutz (90.+1).

Olympia Biebesheim – SV Traisa 3:1 (1:1). Aufgrund der zweiten Halbzeit verdiente sich Biebesheim den neunten Saisonsieg. „Wir haben in der zweiten Halbzeit eine starke Leistung geboten und verdient gewonnen“, freute sich Max Gewalt, zweiter Vorsitzender von Biebesheim. Bereits in den ersten 45 Minuten waren die Gastgeber die bessere Mannschaft gewesen, ohne sich abzusetzen. Die Begegnung fand im Rahmen der Feierlichkeiten zu „100 Jahre SV Olympia“ statt. Gewalt freute sich, dass sich die Mannschaft im letzten Spiel noch einmal mit einer guten Leistung präsentierte. Tore: 1:0 Michel (3,), 1:1 Pohl (12.), 2:1 Zimmermann (72.), 3:1 Stallone (88.).

SV Erzhausen – SKG Walldorf 4:2 (2:0). Mit dem dritten Sieg in Serie um den scheidenden Trainer Drago Brkovic beendete Aufsteiger Erzhausen die erste Saison nach dem Wiederaufstieg als Achter. „Ich bin stolz auf die Jungs heute“, freute sich Brkovic. Die Mannschaft zeigte eine starke Leistung und bestätige die gute Form der vergangenen Wochen. Bis zum Start der Vorbereitung plant soll der Nachfolger für Brkovic präsentiert werden. Der scheidenden Trainer war begeistert, wie sich das Team in den vergangenen Spielen zeigte. Mit der Rückkehr in die Kreisoberliga und dem sicheren Ligaverbleib hatte Drago Brkovic zwei tolle Jahre bei seinem Heimatverein SV Erzhausen. Tore: 1:0 Dehmer (22.), 2:0 Raab (29.), 2:1 Beldiman (69.), 2:2 Mohamad (72.), 3:2 Keim (75.), 4.2 Bohn (90. +2).

Germania Eberstadt – TSG Messel 9:0 (4:0). Die Eberstädter zeigten zum Saisonfinale eine starke Leistung und errangen einen auch in der Höhe verdienten Sieg. Mit vier Treffern im ersten Abschnitt war die Begegnung früh entschieden. In der letzten Partie für die kommenden Jahren in der Kreisoberliga war Messel chancenlos, obwohl sich die Elf nicht aufgab. Tore: 1:0, 3:0 Hellmuth (24., 35.), 2:0, 5:0 Ruppe (30., 56.), 4:0 Haböck (43.), 6:0 Schwamberger (66.), 7:0 Hoheisel (74.), 8:0 Riedel (81.), 9:0 Ganschinietz (83.).