Kreisoberliga: Heiße Duelle bei Minusgraden

Dillenburg. In der Fußball-Kreisoberliga Gießen/Marburg West sind viele Teams nach ihren jüngsten Erfolgen heiß auf den vorletzten Spieltag vor der Winterpause. Doch weil für die kommenden Nächte tiefer Frost mit Temperaturen bis zu minus sieben Grad Celsius vorhergesagt ist, zweifeln einige Trainer daran, dass die Kunstrasenplätze bespielbar sein werden. Neben dem Top-Spiel zwischen dem RSV Büblingshausen und FSV Braunfels (So., 17 Uhr) stehen unter anderem die Duelle SG Seelbach/Scheld – SSC Burg II, TSV Bicken – TuSpo Beilstein und SSV Frohnhausen - SSV Medenbach (alle So., 15 Uhr) im Blickpunkt.