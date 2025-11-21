 2025-11-18T09:22:12.436Z

Ligavorschau
Am Sonntag treffen sie wieder aufeinander: David Kirchhoff (r.) und der TSV Bicken sowie Salvatore Spera (l.) und Johann Klumpp vom TuSpo Beilstein. (Archivfoto) © Sven Jessen

Kreisoberliga: Heiße Duelle bei Minusgraden

Teaser KOL WEST: +++ In der Fußball-Kreisoberliga treffen der TSV Bicken und der TuSpo Beilstein zum vierten Mal in diesem Jahr aufeinander. Für Spannung sorgen außerdem zwei weitere Kreisduelle +++

Dillenburg. In der Fußball-Kreisoberliga Gießen/Marburg West sind viele Teams nach ihren jüngsten Erfolgen heiß auf den vorletzten Spieltag vor der Winterpause. Doch weil für die kommenden Nächte tiefer Frost mit Temperaturen bis zu minus sieben Grad Celsius vorhergesagt ist, zweifeln einige Trainer daran, dass die Kunstrasenplätze bespielbar sein werden. Neben dem Top-Spiel zwischen dem RSV Büblingshausen und FSV Braunfels (So., 17 Uhr) stehen unter anderem die Duelle SG Seelbach/Scheld – SSC Burg II, TSV Bicken – TuSpo Beilstein und SSV Frohnhausen - SSV Medenbach (alle So., 15 Uhr) im Blickpunkt.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

