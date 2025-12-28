Kreisoberliga Havelland: FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte steht fest

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Kevin Sendatzki (Bredower SV 47)
---
Ben Hamann (SV Dallgow 47)
Nils Steinsdörfer (FSV Babelsberg 74 II)
Pascal Geppert (SV Dallgow 47)
---
Bennet Kluge (SV Dallgow 47)
Moritz Klimanski (SG Blau-Weiß Pessin)
Ruben Zinnitz (SV Dallgow 47)
Niclas Donatz (Fortuna Babelsberg II)
---
Florian Thamm (SV Dallgow 47)
Luigi Indrieri (Fortuna Babelsberg II)
Aaron Hagen Dix (FSV Babelsberg 74 II)
---
❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.
__________________________________________________________________________________________________
