Kreisoberliga Havelland: FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte steht fest

Defensive

Ben Hamann (SV Dallgow 47)

Nils Steinsdörfer (FSV Babelsberg 74 II)

Pascal Geppert (SV Dallgow 47)

Mittelfeld

Bennet Kluge (SV Dallgow 47)

Moritz Klimanski (SG Blau-Weiß Pessin)

Ruben Zinnitz (SV Dallgow 47)

Niclas Donatz (Fortuna Babelsberg II)

Angriff

Florian Thamm (SV Dallgow 47)

Luigi Indrieri (Fortuna Babelsberg II)

Aaron Hagen Dix (FSV Babelsberg 74 II)

❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

