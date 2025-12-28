 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
Kreisoberliga Havelland: FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte steht fest

Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der Kreisoberliga Havelland

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der ersten Saisonhälfte in der Kreisoberliga Havelland

Torhüter

Kevin Sendatzki (Bredower SV 47)

Defensive

Ben Hamann (SV Dallgow 47)

Nils Steinsdörfer (FSV Babelsberg 74 II)

Pascal Geppert (SV Dallgow 47)

Mittelfeld

Bennet Kluge (SV Dallgow 47)

Moritz Klimanski (SG Blau-Weiß Pessin)

Ruben Zinnitz (SV Dallgow 47)

Niclas Donatz (Fortuna Babelsberg II)

Angriff

Florian Thamm (SV Dallgow 47)

Luigi Indrieri (Fortuna Babelsberg II)

Aaron Hagen Dix (FSV Babelsberg 74 II)

❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

