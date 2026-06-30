 2026-06-24T10:25:44.617Z

Allgemeines

Kreisoberliga Havelland: Die FuPa-Elf der Saison steht fest

Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der Kreisoberliga Havelland

von ts · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Markus Becker/FuPa-Grafik

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KOL Havelland
Bredower SV
SV Berge
SpG Groß Glienicke/Seeburg
Michendorf II

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der Saison der Kreisoberliga Havelland

Torhüter

Kevin Sendatzki (Bredower SV 47): Vier Nominierungen für die Elf der Woche.

Abwehr

Florian Köppen (SV Germania 90 Berge): Drei Nominierungen für die Elf der Woche.

Pascal Geppert (SV Dallgow 47): Vier Nominierungen für die Elf der Woche.
Tim Hamann (SV Dallgow 47): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.

Mittelfeld

Niclas Donatz (Fortuna Babelsberg II): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Ruben Zinnitz (SV Dallgow 47): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.

Moritz Klimanski (SG Blau-Weiß Pessin): Elf Nominierungen für die Elf der Woche.

Bennet Kluge (SV Dallgow 47): Zwölf Nominierungen für die Elf der Woche.

Angriff

Maximilian Hoffmann (FSV Babelsberg 74 II): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Emran Ramadani (Bredower SV 47): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Florian Thamm (SV Dallgow 47): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.

❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

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