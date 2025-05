Kreisoberliga: Günterfürst wirft noch einmal alles in die Waagschale

– Foto: Dirk Affeldt

Odenwaldkreis . Der TSV Günterfürst spielt eine starke Saison in der Kreisoberliga. Das hätten den Erbachern wohl nur Wenige zugetraut, nachdem im Sommer wichtige Leistungsträger gingen und eine neue Herausforderung gesucht hatten. Aktuell stehen die Günterfürster auf Rang sechs und wurden nicht, wie befürchtet, in den Abstiegskampf gezwungen. Am Sonntag (15 Uhr) empfängt der TSV die Spitzenmannschaft der SG Mosbach/Radheim.

Spannungsabfall beim TSV Im Moment scheint dem TSV aber ein wenig die Luft auszugehen. Beim 1:4 in Fränkisch-Crumbach, wo schnell deutlich wurde, dass die Rodensteiner im Abstiegskampf noch punkten mussten, kann bei Günterfürst ganz eindeutig von einem Spannungsabfall ausgegangen werden. Im Defensivverhalten, aber nicht nur da, auch im Spiel gegen den Ball. Zudem fehlte in der Schlussphase die Effektivität – ganz anders die Crumbacher. Und schließlich das 0:5 beim Meisterschaftskandidaten TSV Seckmauern. „Seckmauern erzwang durch seinen enormen Druck viele Fehler bei uns, und daraus fielen auch die entscheidenden Tore. Da war der Unterschied zu uns schon klar zu sehen“, so der Sportliche Leiter Oliver Naas..

"Wundertüte" kommt zu Gast Nun geht es im letzten Heimspiel dieser Saison gegen die SG Mosbach/Radheim, die bis zur Winterpause zu den ambitionierten Teams auf Tabellenposition drei gehörte. „Ich sehe Mosbach noch einmal als Wundertüte, worin wir eine offensivstarke Mannschaft erwarten. Da gilt es, noch einmal alles in die Waagschale zu werfen. Unser Anspruch muss es sein, alle Kräfte zu mobilisieren und das Spiel zu gewinnen“, sagt Naas.

SG Bad König/Zell kann Klassenerhalt perfekt machen Noch sind sechs Punkte in den zwei verbleibenden Spieltagen drin. Die beste Ausgangsposition im Kampf um den Klassenerhalt hat die SG Bad König/Zell, die nach dem 5:1-Sieg in Lengfeld mit 33 Punkten nur noch rechnerisch in Gefahr geraten kann. Vor allem schießt die SG Bad König/Zell wieder Tore und hat damit ihre sportliche Talsohle durchschritten. Vor eigenem Publikum könnten die Kurstädter den Klassenerhalt perfekt machen, wenn sie am Sonntag den SV Lützel-Wiebelsbach schlagen. Doch das wird nicht so einfach, denn der SVL ist eines der besten Rückrundenteams und schlug die Bad Königer schon im Pokal mit 3:2.

Auch der TV Fränkisch-Crumbach ist mit 31 Zählern noch nicht ganz gerettet. Ein weiterer Erfolg gegen die KSG Georgenhausen würde auch die Rodensteiner Richtung Klassenerhalt befördern. Immer wenn Fränkisch-Crumbach unter Druck gerät, ist die Mannschaft von Trainer Maximilian Henschke zu besonderen Leistungen fähig.

