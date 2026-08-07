 2026-08-06T13:32:42.897Z

Ligavorschau

Kreisoberliga: Gladenbach startet gegen Neustadt

Teaser KOL NORD: +++ Das einzige Hinterländer Heimspiel steigt in Gladenbach (gegen Neustadt). Türk Gücü (in Dreihausen) und Buchenau (in Roßdorf) müssen auswärts ran +++

von Redaktion · Gestern, 16:46 Uhr · 0 Leser
Die Zweikampfstärke von Sadettin Taskiran (rechts, hier gegen Wetters Leon Klapp) benötigt der FSV Buchenau am Sonntag auch in Roßdorf. © Jens Schmidt
Die Zweikampfstärke von Sadettin Taskiran (rechts, hier gegen Wetters Leon Klapp) benötigt der FSV Buchenau am Sonntag auch in Roßdorf. © Jens Schmidt

Verlinkte Inhalte

KOL GI/MR Nord
SG Nordkreis
Breidenbach
FSG Südkreis
SV Großseelh

Marburg-Biedenkopf. Die Fußball-Kreisoberliga Nord geht am Sonntag in ihren zweiten Spieltag – aus Hinterländer Sicht allerdings in abgespeckter Form. Die SG Nordkreis hat spielfrei, die Partie der SG Silberg/Eisenhausen gegen den SV Großseelheim wurde auf Mittwoch, 26. August, verlegt. Damit richten sich die Blicke auf drei Begegnungen: Der FC Türk Gücü Breidenbach gastiert beim VfL Dreihausen, der Gladenbacher SC empfängt den VfL Neustadt und Aufsteiger FSV Buchenau reist zum RSV Roßdorf. Alle Spiele werden um 15 Uhr angepfiffen.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.