Kreisoberliga: Gladenbach startet gegen Neustadt

Die Zweikampfstärke von Sadettin Taskiran (rechts, hier gegen Wetters Leon Klapp) benötigt der FSV Buchenau am Sonntag auch in Roßdorf. © Jens Schmidt

Marburg-Biedenkopf. Die Fußball-Kreisoberliga Nord geht am Sonntag in ihren zweiten Spieltag – aus Hinterländer Sicht allerdings in abgespeckter Form. Die SG Nordkreis hat spielfrei, die Partie der SG Silberg/Eisenhausen gegen den SV Großseelheim wurde auf Mittwoch, 26. August, verlegt. Damit richten sich die Blicke auf drei Begegnungen: Der FC Türk Gücü Breidenbach gastiert beim VfL Dreihausen, der Gladenbacher SC empfängt den VfL Neustadt und Aufsteiger FSV Buchenau reist zum RSV Roßdorf. Alle Spiele werden um 15 Uhr angepfiffen.