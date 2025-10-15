Kreisoberliga: Gladenbach ballert sich auf Rang 3

Gladenbach. Der Gladenbacher SC hat am Dienstagabend eindrucksvoll seine derzeitige Topform unter Beweis gestellt. Im Heimspiel gegen die FSG Südkreis, mit der der 11. Spieltag der Fußball-Kreisoberliga Nord abgeschlossen wurde, gelang der Mannschaft von Nils Waldschmidt ein klarer 5:0-Heimerfolg. Bereits zur Pause war die Partie vor rund 180 Zuschauern entschieden.