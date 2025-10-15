Kreisoberliga: Gladenbach ballert sich auf Rang 3

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Gladenbach. Der Gladenbacher SC hat am Dienstagabend eindrucksvoll seine derzeitige Topform unter Beweis gestellt. Im Heimspiel gegen die FSG Südkreis, mit der der 11. Spieltag der Fußball-Kreisoberliga Nord abgeschlossen wurde, gelang der Mannschaft von Nils Waldschmidt ein klarer 5:0-Heimerfolg. Bereits zur Pause war die Partie vor rund 180 Zuschauern entschieden.