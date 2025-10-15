 2025-10-15T11:43:40.576Z

Ligabericht
Die Gladenbacher Offensive um Paul Weber (links) und Kaan Özdemir setzt die Südkreis-Abwehr um Hendrik Schmidt (Mitte) am Dienstag dauerhaft unter Druck und knackt das FSG-Bollwerk fünfmal. © Lars Hinter
Kreisoberliga: Gladenbach ballert sich auf Rang 3

Teaser KOL NORD: +++ Der sechste Saisonsieg der nunmehr seit neun Spielen ungeschlagenen Truppe von Nils Waldschmidt ist am Dienstagabend schon nach 46 Minuten unter Dach und Fach gebracht +++

Gladenbach. Der Gladenbacher SC hat am Dienstagabend eindrucksvoll seine derzeitige Topform unter Beweis gestellt. Im Heimspiel gegen die FSG Südkreis, mit der der 11. Spieltag der Fußball-Kreisoberliga Nord abgeschlossen wurde, gelang der Mannschaft von Nils Waldschmidt ein klarer 5:0-Heimerfolg. Bereits zur Pause war die Partie vor rund 180 Zuschauern entschieden.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

