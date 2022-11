Kreisoberliga: Genau ins Tordreieck Germania Eberstadt schlägt Hahn mit 4:1

Eberstadt . Nach vier Unentschieden in Serie setzte sich Germania Eberstadt in der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau am Donnerstagabend mit 4:1 (2:1) gegen den SV Hahn sicher durch.