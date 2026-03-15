 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligabericht

Kreisoberliga: FSV Braunfels besteht Härtetest

Teaser KOL WEST: +++ Weitere Spielberichte aus der Fußball-Kreisoberliga West mit den Schauplätzen Braunfels, Oberbiel und Münchholzhausen +++

von Redaktion · Heute, 21:37 Uhr · 0 Leser
Fußball. (Archivfoto) © Sven Jessen
Fußball. (Archivfoto) © Sven Jessen

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KOL West
FSV Braunfels
Heuchelheim II
Ehringsh./Dillh.
TSV Bicken

Dillenburg/Wetzlar. In der Fußball-Kreisoberliga West hat sich der Tabellenführer keine Blöße gegeben. Der FSV Braunfels setzte sich in einer erwartungsgemäß schweren Partie mit 2:1 gegen den TuSpo Beilstein durch. Der SC Münchholzhausen/Dutenhofen feierte am späten Sonntagnachmittag gegen den Tabellennachbar Seelbach/Scheld einen souveränen 2:0-Heimsieg. Mit 2:0 auswärts in Oberbiel erfolgreich war derweil der RSV Büblingshausen, der damit näher an die Spitzengruppe heranrückte.

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