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Ligabericht
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Kreisoberliga: FSV Braunfels besteht Härtetest
Teaser KOL WEST: +++ Weitere Spielberichte aus der Fußball-Kreisoberliga West mit den Schauplätzen Braunfels, Oberbiel und Münchholzhausen +++
Dillenburg/Wetzlar. In der Fußball-Kreisoberliga West hat sich der Tabellenführer keine Blöße gegeben. Der FSV Braunfels setzte sich in einer erwartungsgemäß schweren Partie mit 2:1 gegen den TuSpo Beilstein durch. Der SC Münchholzhausen/Dutenhofen feierte am späten Sonntagnachmittag gegen den Tabellennachbar Seelbach/Scheld einen souveränen 2:0-Heimsieg. Mit 2:0 auswärts in Oberbiel erfolgreich war derweil der RSV Büblingshausen, der damit näher an die Spitzengruppe heranrückte.