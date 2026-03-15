Kreisoberliga: FSV Braunfels besteht Härtetest

Fußball. (Archivfoto) © Sven Jessen

Dillenburg/Wetzlar. In der Fußball-Kreisoberliga West hat sich der Tabellenführer keine Blöße gegeben. Der FSV Braunfels setzte sich in einer erwartungsgemäß schweren Partie mit 2:1 gegen den TuSpo Beilstein durch. Der SC Münchholzhausen/Dutenhofen feierte am späten Sonntagnachmittag gegen den Tabellennachbar Seelbach/Scheld einen souveränen 2:0-Heimsieg. Mit 2:0 auswärts in Oberbiel erfolgreich war derweil der RSV Büblingshausen, der damit näher an die Spitzengruppe heranrückte.