Kreisoberliga: Frohnhausen gegen Allendorf ist Prestigesache

Teaaer KOL West: +++ In der Fußball-Kreisoberliga wird Carsten Grundmann das Prestigeduell zwischen dem SSV Frohnhausen und dem SSV Allendorf erstmals nicht als Zuschauer, sondern als Trainer erleben +++

Dillenburg. In der Fußball-Kreisoberliga Gießen/Marburg West ist der TSV Bicken vor dem 14. Spieltag das einzige noch unbesiegte Team. Als Tabellenzweiter ist die Mannschaft bis auf einen Zähler an Spitzenreiter Amedspor Wetzlar herangerückt. Alle anderen Teams aus dem Fußballkreis Dillenburg stehen in der Tabelle auf den Rängen sechs bis 14 scheinbar jenseits von Gut und Böse. Bricht schon jetzt die große Langeweile aus?

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

