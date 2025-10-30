Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Kreisoberliga: Frohnhausen gegen Allendorf ist Prestigesache
Teaaer KOL West: +++ In der Fußball-Kreisoberliga wird Carsten Grundmann das Prestigeduell zwischen dem SSV Frohnhausen und dem SSV Allendorf erstmals nicht als Zuschauer, sondern als Trainer erleben +++
Dillenburg. In der Fußball-Kreisoberliga Gießen/Marburg West ist der TSV Bicken vor dem 14. Spieltag das einzige noch unbesiegte Team. Als Tabellenzweiter ist die Mannschaft bis auf einen Zähler an Spitzenreiter Amedspor Wetzlar herangerückt. Alle anderen Teams aus dem Fußballkreis Dillenburg stehen in der Tabelle auf den Rängen sechs bis 14 scheinbar jenseits von Gut und Böse. Bricht schon jetzt die große Langeweile aus?