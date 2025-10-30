Kreisoberliga: Frohnhausen gegen Allendorf ist Prestigesache

Dillenburg. In der Fußball-Kreisoberliga Gießen/Marburg West ist der TSV Bicken vor dem 14. Spieltag das einzige noch unbesiegte Team. Als Tabellenzweiter ist die Mannschaft bis auf einen Zähler an Spitzenreiter Amedspor Wetzlar herangerückt. Alle anderen Teams aus dem Fußballkreis Dillenburg stehen in der Tabelle auf den Rängen sechs bis 14 scheinbar jenseits von Gut und Böse. Bricht schon jetzt die große Langeweile aus?