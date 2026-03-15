Kreisoberliga: Frohnhausen besiegt Amedspor

Beäugt von seinem Mitspieler Luis Kring (hinten), will der Frohnhäuser Ben Bastian (l.) den Wetzlarer Furkan Dalkilic vom Ball trennen. Letztlich muss sich Amedspor auch vom Gedanken an Punkte trennen, denn der SSV siegt glatt mit 4:0. © Isabel Althof

Dillenburg/Wetzlar. Etwas enger zusammengerückt sind in der Fußball-Kreisoberliga West die Verfolger von Spitzenreiter FSV Braunfels. Sowohl der Tabellenzweite TSV Bicken, der mit 0:5 (!) beim Kellerkind FC Burgsolms II unterlag, als auch der FC Amedspor Wetzlar, der im mit 0:4 verlorenen direkten Duell den SSV Frohnhausen an sich vorbeilassen musste, schwächelten. Damit liegen die Frohnhäuser nun auf Rang drei vor dem punktgleichen Wetzlarer Aufsteiger (je 39) und dem bis auf einen Zähler herangekommenen RSV Büblingshausen. Bicken (41) bleibt Zweiter, hat aber schon vier Punkte Rückstand auf die siegreichen Braunfelser.