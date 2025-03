Kreisoberliga: FC Rimhorn punktet erfolgreich gegen SG Bad König/Zell

Einen wichtigen Punkt haben sich die Kreisoberligisten der SG Sandbach (links Bedirhan Erdogan) gegen die TSG Steinbach (Fatih Sevindik) erkämpft. – Foto: Joaquim Ferreira

Odenwaldkreis . Die beiden Aufstiegsaspiranten der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald lassen überraschend Punkte. Schlusslicht SG Sandbach holt einen wichtigen Zähler.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. SV Lützel-Wiebelsbach – TSV Seckmauern 0:0. Der Tabellenvorletzte aus Lützel-Wiebelsbach konnte im Derby gegen den Tabellenzweiten aus Seckmauern die Partie in der ersten Hälfte völlig offen gestalten. Sie hätten nach einer knappen Viertelstunde sogar durch Sebastian Amend mit 1:0 in Führung gehen können, doch der Stürmer scheiterte alleinstehend vor Florian Kalweit im Tor der Gäste. Danach passierte auf beiden Seiten nicht mehr viel und man ging torlos in die Pause. Aus der kamen die Steinbachtaler besser und erarbeiteten sich einen optischen Vorteil, ohne aber die große Torgefahr auszustrahlen. Die Gastgeber kämpften aufopferungsvoll und verdienten sich am Ende den Punkt redlich.

TSV Altheim – TV Fränkisch-Crumbach 0:0. Die Rodensteiner standen über die gesamte Spielzeit unter Druck des Tabellenführers. Der konnte aber aus seiner Überlegenheit keinerlei Nutzen schlagen und so stand es zur Pause noch torlos. Auch in der zweiten Hälfte war der TSV überlegen, aber wie schon in der ersten Hälfte unkonzentriert im Abschluss. Sie versuchten alles, aber ein Tor wollte nicht fallen. Die Rodensteiner stemmten sich mit Mann und Maus gegen die Übermacht und konnten mit viel Glück einen Punkt aus Altheim mitnehmen.

SG Bad König/Zell – FC Rimhorn 1:4 (0:2). Die Gastgeber hatten nach 20 Minuten die Chance, in Führung zu gehen, doch Marco Reppe scheiterte freistehend. Besser machte es Robin Breunig (25.), als er zum 1:0 für den FCR einschob. Nur fünf Minuten später stellte Rimhorns Spielertrainer Dane Tarhan (31.) den 2:0-Pausenstand her. Auch in der zweiten Hälfte blieben die Gäste am Drücker und Kenan Cot (57.) baute die Führung auf 3:0 aus. Daniel Studniarek (75.) verkürzte auf 1:3. Nur fünf Minuten später stellte Gabriel Jäger (80.) den 4:1-Endstand her.