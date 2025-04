Kreisoberliga: FC Fürth ist doch besiegbar

Bergstraße. Der SC Olympia Lorsch hat das erreicht, was zuvor alle anderen Clubs der Kreisoberliga vergeblich versucht haben. Die Lorscher haben Meister FC Fürth die erste Saisonniederlage zugefügt.

Olympia Lorsch – FC Fürth 4:3 (3:2). Olympia-Sprecher Stephan Vogel sprach von einem verdienten Erfolg. Die Lorscher profitierten auch von der Tatsache, dass der Gast nach dem Platzverweis gegen Fisnik Jaija (31.) eine gute Stunde in Unterzahl agieren musste und dass mit Andreas Adamek zudem der etatmäßige Torjäger nicht spielte. „Das war eine starke Vorstellung unserer Mannschaft, die sich für ihre Leistung selbst belohnt hat“, sah Vogel die Olympia sowohl in Sachen Torchancen wie auch Spielanteilen im Vorteil. Tore: 1:0 Gärtner (8.), 1:1 Palkovitsch (11.), 2:1 Edam (15.), 3:1 Palkovitsch (25.), 3:2 Arras (28., Elfmeter), 4:2 Reichel (57.), 4:3 Batsilas (90.+2). – Schiedsrichter: Jüch (Darmstadt). – Zuschauer: 150. – Bes. Vorkommnis: Rot für Jaija (31./Fürth) wegen Tätlichkeit. – Beste Spieler: Palkovitsch, Ulpins, Edam/Turzer, Batsilas.

KSG Mitlechtern – SSG Einhausen 0:4 (0:1). Die KSG musste die dritte Niederlage in Folge hinnehmen. „Das war keine gute Vorstellung“, sagte Pressewart Achim Tremper. Einhausen stand kompakt und machte in den letzten 20 Minuten den Sieg perfekt. „Wir haben leider offensiv nichts zusammengebracht“, sagte Tremper. Erst in der 38. Minute hatte die KSG eine gute Aktion. Tore: 0:1 Thobe (14.), 0:2, 0:3, 0:4 Knaup (70., 83., 85.). – Schiedsrichter: Beul (Dieburg). – Zuschauer: 150. Beste Spieler: keine/Knaup.