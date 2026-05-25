 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligabericht

Kreisoberliga: FC Burgsolms II feiert 4:2-Coup beim Meister

Teaser KOL WEST: +++ In der Fußball-Kreisoberliga West nimmt das Derby in Braunfels einen kuriosen Verlauf. Ob der Burgsolmser Sieg den Klassenerhalt bedeutet, hängt von einem HFV-Urteil ab +++

von Redaktion · Heute, 19:58 Uhr · 0 Leser
– Foto: Thomas van Offern

Verlinkte Inhalte

KOL West
FSV Braunfels
Heuchelheim II
Ehringsh./Dillh.
TSV Bicken

Dillenburg/Wetzlar. In der Fußball-Kreisoberliga Gießen/Marburg West hätte man mit guten Aussichten darauf wetten können, dass der FC Burgsolms II im Kampf um den Klassenerhalt bei Meister FSV Braunfels gewinnt. Dass das Derby vier Strafstöße - zwei für jede Seite - beinhaltete, überraschte dennoch. Der FCB muss nach seinem 4:2-Coup wie die SG Oberbiel abwarten, was dieser Sieg wert ist. In diesem Fall lautet die Frage, die ein HFV-Urteil zur Gruppenliga-Partie SG Eschenburg - SC Waldgirmes U23 beantworten wird: Klassenerhalt oder Relegationsteilnahme?

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.