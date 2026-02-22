Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Kreisoberliga: Ein Joker belebt Sechsheldens Spiel
Teaser KOL WEST: +++ In der Fußball-Kreisoberliga hat ein Duo des SSV Sechshelden prächtig harmoniert: So klappte es mit dem Dreier gegen die SG Ehringshausen/Dillheim. Überraschend: Amedspor verliert +++
Wetzlar. In der Fußball-Kreisoberliga Gießen/Marburg West sind der SSV Sechshelden, der SSV Frohnhausen und der SC Münchholzhausen/Dutenhofen mit Wunschergebnissen in den zweiten Saisonteil gestartet. Keine Punkte gab es etwas überraschend für Amedspor Wetzlar.