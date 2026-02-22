 2026-02-20T12:29:42.904Z

Ligabericht

Kreisoberliga: Ein Joker belebt Sechsheldens Spiel

Teaser KOL WEST: +++ In der Fußball-Kreisoberliga hat ein Duo des SSV Sechshelden prächtig harmoniert: So klappte es mit dem Dreier gegen die SG Ehringshausen/Dillheim. Überraschend: Amedspor verliert +++

von Redaktion · Heute, 20:42 Uhr · 0 Leser
Im Kampf um den Klassenerhalt hat der SSV Sechshelden (in den roten Trikots) der SG Ehringshausen/Dillheim ein Bein gestellt. Das Foto zeigt v. l. Max Jung, Dennis Brandenburger, Luis Doce Roos, Chirom Buhl und den dreifachen Torschützen Sebastian Schneider. © Jonathan Ortmann
Im Kampf um den Klassenerhalt hat der SSV Sechshelden (in den roten Trikots) der SG Ehringshausen/Dillheim ein Bein gestellt. Das Foto zeigt v. l. Max Jung, Dennis Brandenburger, Luis Doce Roos, Chirom Buhl und den dreifachen Torschützen Sebastian Schneider. © Jonathan Ortmann

Verlinkte Inhalte

KOL West
Ehringsh./Dillh.
Münchholzh/Dutenh.
Frohnhausen
Sechshelden

Wetzlar. In der Fußball-Kreisoberliga Gießen/Marburg West sind der SSV Sechshelden, der SSV Frohnhausen und der SC Münchholzhausen/Dutenhofen mit Wunschergebnissen in den zweiten Saisonteil gestartet. Keine Punkte gab es etwas überraschend für Amedspor Wetzlar.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.