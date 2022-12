Kreisoberliga: Dickes Ende für den SV Lörzenbach In der Nachspielzeit verliert das Schlusslicht beim SV Unter-Flockenbach II

Unter-Flockenbach. Als in der 87. Minute Jonas Fetsch einen Freistoß aus unmöglich spitzen Winkel am verdutzten Keeper Dominik Urbanek vorbei im Tor versenkte, schien der Matchplan des SV Lörzenbach aufzugehen. Es war das 1:1 im Kreisoberliga-Nachholspiel beim SV Unter-Flockenbach II. Doch das dicke Ende folgte auf dem Fuß: Ein Lörzenbacher Verteidiger semmelte in der Nachspielzeit über den Ball, Flockenbachs Mario Arnoild sagte Danke und erzielte den 2:1-Siegtreffer. „Das ist sehr ärgerlich“, sagte SVL-Vorsitzender Stefan Jünger nach der sechsten Niederlage im achten Auswärtsspiel. Auf die Tabelle hat das Ergebnis indes keinen Einfluss: Der SVU bleibt Elfter, der SVL Letzter.