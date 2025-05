Die SG Sandbach steigt nach dem 2:2 gegen Eppertshausen in die A-Liga ab. – Foto: Jessica Borkowski - Archiv

Kreisoberliga: Das war´s für die SG Sandbach Kreisoberliga: SGS steigt nach 2:2 gegen Eppertshausen in die A-Liga ab

Odenwaldkreis. An der Spitze der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald bleibt es im Rennen um den Aufstieg spannend. Am Tabellenende sind der TSV Harreshausen und die SG Sandbach bereits abgestiegen.

Der TSV Seckmauern bleibt Spitzenreiter TSV Altheim, der gegen die SGMosbach/Radheim mit 7:2 gewann, weiter auf den Fersen. Mit einem Kopfballtor von Dario Hener (12.) gingen die Gastgeber in Führung. Hener war es auch kurz vor dem Pausenpfiff, der für den 2:0-Pausenstand sorgte. Mit einem verwandelten Foulelfmeter erhöhte Lucas Oppermann auf 3:0 (70.), und auch für das 4:0 (80.) zeichnete sich Oppermann verantwortlich. Den Schlusspunkt zum klaren 5:0-Heimsieg setzte schließlich Jason Fuchs in der Schlussminute.

Eine spielerisch gute Leistung zeigte die TSG Steinbach gegen den TV Fränkisch-Crumbach. In der 31. Spielminute erzielte Filip Vlahov das 1:0, was auch gleichzeitig die knappe Pausenführung bedeutete. In der 53. Minute machte Alen Cutura das 2:0, das sich beruhigend auf das Spiel der Klosterelf auswirkte. Nur zwei Minuten später konnte Mattia De Luca zwar auf 1:2 für die Rodensteiner verkürzen. Doch erneut Vlahov (61.) stellte den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her. Die TSG spielte die Partie danach sicher nach Hause.

Rimhorn trat bei Viktoria Kleestadt sehr effizient auf und nutzte seine Torchancen konsequent. Adrian Kaffenberger (4.) brachte die Gäste früh in Führung. Felix Olt (27.) legte für Rimhorn zum 2:0 nach, ehe Tayfur Anis Yegin (34.) für die Viktoria auf 1:2 verkürzte. Nur vier Minuten später war es dann Dane Tarhan (38.), der die 3:1-Pausenführung der Odenwälder markierte. Auch nach Wiederanpfiff blieb der FCR am Drücker. Kaffenberger (83.) mit seinem zweiten Treffer an diesem Sonntag erzielte die 4:1-Führung für die Gäste. In der Nachspielzeit gelang Tim Hafner (90.+2) nur noch Ergebniskorrektur.

Die Breuberger dominierten von Beginn an die Partie und gingen durch Luca Wirth (31.) verdient in Führung. Mit einem umstrittenen Foulelfmeter konnte Abdel Zeweldi (44.) für den FVE zum 1:1-Halbzeitstand ausgleichen. Nach dem Seitenwechsel war es erneut Wirth, der die SGS mit 2:1 in Führung brachte. Ein weiterer verwandelter Foulelfmeter durch Maurizio Pilo brachte den Gästen den 2:2-Ausgleich. Mit dieser Punkteteilung hat die SG Sandbach keine Chance mehr, die Klasse zu halten und steigt in die A-Liga Odenwald ab.

Einen souveränen Sieg landete die SG Bad König/Zell gegen den TSV Lengfeld. Stephan Geist (43.) eröffnete den Torreigen für die Kurstädter. Geist war es auch, der gleich nach dem Seitenwechsel auf 2:0 erhöhte. Danach konnte der TSV auf 1:2 verkürzen, doch Daniel Studniarek (68.) baute die Führung wieder auf zwei Tore aus. Marco Reppe (74.) und Nino Lorei (82.) sorgten danach für den verdienten 5:1-Endstand. Mit diesen Sieg am Fuße des Otzberg erhält sich die SG Bad König/Zell die Chance auf den Klassenerhalt in der Kreisoberliga.