Kreisoberliga: Das Spitzenspiel bleibt torlos Teaser KOL WEST: +++ Im Top-Duell der Fußball-Kreisoberliga West zwischen Büblingshausen und Türk Ataspor/Türk Gücü Wetzlar war Defensivarbeit trumpf. Selbst ein Strafstoß ging nicht ins Tor +++

DILLENBURG/WETZLAR - Was die Fußball-Kreisoberliga West an diesem Wochenende mit der 2. Bundesliga gemeinsam hatte? Es fielen Tore, und zwar reichlich. Außer in Wetzlar. Das Topspiel zwischen dem RSV Büblingshausen und Türk Ata blieb torlos. Mehr Erfolg hatten die Mannschaften aus Dietzhölztal, Münchholzhausen und Frohnhausen. Gleich sechsmal musste der gegnerische Keeper jeweils hinter sich greifen. Das Kellerduell zwischen dem SSV Sechshelden und dem SSV Medenbach entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch. In einem umkämpften Derby klingelte es auch dort sechsmal, doch am Ende stand es schiedlich-friedlich 3:3.