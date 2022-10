Kreisoberliga: Das Derby der Sorgenkinder Bei KSG Mitlechtern und SV Lörzenbach müssen Taten her+++Lampertheimer Teams mit Heimspielen

Hoffen, dass der Knoten platzt, ist die Devise des Letzten. Lörzenbachs Vorsitzender Stefan Jünger weiß, dass es an der Zeit ist, endlich zu punkten. Trotzdem nimmt er Mannschaft und vor allem Übungsleiter Jan Schörling in Schutz: „Unser Trainer hat das uneingeschränkte Vertrauen. Mit ihm sind wir ohne Niederlage aufgestiegen, und die jetzige Misserfolgsserie lässt sich dadurch erklären, dass ständig Leistungsträger ausfielen.“ Nach zweiwöchiger Spielpause hofft der SVL-Chef, dass endlich die eine oder andere Stammkraft im Derby wieder auflaufen kann.

Zeit zu handeln also für KSG-Trainer Ronny Sauer, der seiner Elf vor allem eines einbläut: auch in brenzligen Situationen kühlen Kopf bewahren. Und Sauer weiß, von was er spricht, denn mit bislang drei Roten Karten und zwei Zeitstrafen in neun Spielen scheinen seine Jungs nicht die Brävsten zu sein.

Zwischen beiden oben genannten Mannschaften tummelt sich der Vorletzte SG Azzurri/Olympia Lampertheim, dem bisher erst zwei Punktgewinne geschafft hat. „Die Zeit läuft uns langsam davon. Wir dürfen den Abstand nach oben nicht zu groß werden lassen“, sagt Trainer Giovanni Marino vor dem Heimspiel gegen den Achten Olympia Lorsch. Zwar verlor der Vorletzte gegen den Spitzenreiter SSG Einhausen mit 0:4 – Einhausens Trainer Thomas Süß bescheinigte der SG aber eine gute Leistung. Auch Marino macht seinen Mannen Mut: „Das Ergebnis spiegelte nicht den wahren Verlauf wider, denn wir waren lange ebenbürtig.“ Der Knoten beim Vorletzten soll nun gegen Lorsch platzen, und Marino weiß schon wie: „Von der ersten bis zur 90. Minute muss gekämpft werden.“

„Es mangelte da am Siegeswillen"

Das 1:1 vor beinahe drei Wochen im Derby gegen Azzurri/Olympia sei kein Ruhmesblatt gewesen. So umschreibt Frank Willhardt, Pressesprecher des TV Lampertheim, die Situation vor dem Heimspiel gegen SG Unter-Abtsteinach: „Es mangelte da am Siegeswillen, und die Mentalität fehlte.“ Die Mannschaft, so Willhardt, habe sich zwischenzeitlich Gedanken gemacht, wie es besser laufen könnte, und auch der Trainer hat seine Akteure wohl an der Ehre gepackt. Auch wenn der Gegner Unter-Abtsteinach bisher beinahe doppelt so oft traf wie der TVL (17), fordert Willhardt: „Von außen muss erkennbar sein, dass die Mannschaft Siegeswillen aufweist.“

Das 0:0 gegen den SV Unter-Flockenbach II war Hamza Elezovic, dem Trainer des SV Fürth, fast zu wenig: „Obwohl wir überlegen waren, konnten wir nicht gewinnen.“ Noch mehr Ballbesitzfußball und Kombination mit zielgerichtetem Abschluss wünscht sich der Fürther Trainer bei der Tvgg Lorsch.