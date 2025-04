Kreisoberliga DA/GG: Zweikampf um Platz zwei geht weiter

Darmstadt. In der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau bleibt der Kampf um den zweiten Rang hinter Meister VfB Ginsheim spannend, da Hellas Darmstadt (1:0 beim TSV Goddelau) und SG Arheilgen (3:1 bei Olympia Biebesheim) jeweils siegten.

So., 06.04.2025, 15:00 Uhr

Spvgg Seeheim-Jugenheim – SV Traisa 2:0 (1:0). Mit einer weiteren guten Vorstellung bleibt Seeheim-Jugenheim nach der Winterpause ungeschlagen. „Das war eine gute Leistung und wir haben verdient gewonnen“, lobte der Sportliche Leiter Peter Polak. Einziges Manko war, dass die Partie nicht bereits nach 45 Minuten entschieden war. Nach der Pause steckte Traisa nicht auf, konnte aber den verdienten Erfolg der Hausherren nicht in Gefahr bringen. Tore: 1:0 Höppner (43.), 2:0 Costanzo (85.).

So., 06.04.2025, 15:00 Uhr

VfB Ginsheim – SV Erzhausen 5:0 (3:0). Mit drei Treffern war Torjäger Jaden Meyer wieder einmal herausragend beim Meister. Die Ginsheimer waren die überlegene Mannschaft und setzten sich sicher durch. Trotz der Unterlegenheit steckte Erzhausen nicht auf, konnte die Gastgeber trotz großem Einsatz aber nie in Gefahr bringen. Tore: 1:0 Meyer (27.), 2:0 Özer (33.), 3:0, 4:0 Meyer (41./52.), 5:0 Ruder (88.).

So., 06.04.2025, 15:00 Uhr

Olympia Biebesheim – SG Arheilgen 1:3 (1:1). In den ersten 45 Minuten war kein Leistungsunterschied zwischen den beiden Mannschaft zu erkennen. Erst im zweiten Abschnitt zeigte sich, dass Arheilgen besser besetzt ist und die Partie clever für sich entschied. Tore: 0:1 Schmidt (12.), 1:1 Zimmermann (24.), 1:2 Tim Zeising (71.), 1:3 Siyum (85.).

So., 06.04.2025, 15:00 Uhr

TSV Goddelau – Hellas Darmstadt 0:1 (0:0). Trotz einer guten Leistung blieb Goddelau ohne Punkte. „Wir haben ein gutes Spiel gemacht, Hellas war cleverer“, so der Riedstädter Trainer Kevin Halla. Besonders im ersten Abschnitt konnte Goddelau die Begegnung ausgeglichen gestalten. Nach dem Seitenwechsel steigerte sich Hellas und kam zu einigen Möglichkeiten. „Hellas hat das Spiel verdient gewonnen, unser Team hätte aber aufgrund des großen Einsatzes auch einen Punkt verdient gehabt“, so Halla weiter. Tor: 0:1 Imamovic (78.).

So., 06.04.2025, 15:00 Uhr

Germania Eberstadt – SKG Walldorf 5:0 (1:0). Mit einer guten Vorstellung verdiente sich Eberstadt den Sieg auch in der Höhe. Vor allem nach der Pause waren die Eberstädter überlegen und verwerteten ihre Möglichkeiten konsequent. „Wir haben verdient gewonnen, obwohl nicht alles rund lief“, sagte Ölnder Durak, Sportlicher Leiter der Germania. Tore: 1:0 Hellmuth (12..), 2:0 Ganschinietz (73.), 3:0 Hellmuth (82.), 4:0 Barth (90.), 5:0 Schwamberger (90.+3).

So., 06.04.2025, 13:00 Uhr

SKV Büttelborn II – RW Darmstadt II 5:4 (3:1). In der Schlussphase geriet der Sieg der Büttelborner trotz einer 5:1-Führung durch späte Gegentreffer noch einmal in Gefahr. „Wir haben das Spielen eingestellt“, bemängelte Trainer Kristian Semeret. „Wir haben 60 Minuten eine starke Leistung geboten“, so Semeret. Darmstadt steckte bis Spielende nicht auf und zeigte erneut Moral, diesmal aber ohne Erfolg. Tore: 0:1 Eisele (1.), 1:1 Bender (38./Foulelfmeter), 2:1 Westermann (41.), 3:1 Rahhaoui (45.+3), 4:1 Tumbul (49.), 5:1 Rahhaoui (70./Foulelfmeter), 5:2 Torgul (80.), 5:3 Panak (90.+3), 5:4 Eisele (90.+5).