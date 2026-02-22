Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Kreisoberliga: Burgsolms II startet Aufholjagd
Solms. In der Fußball-Kreisoberliga hofft der FC Burgsolms II nach seinem 3:1 (0:0)-Heimsieg über die SG Oberbiel wieder auf den Klassenerhalt. Der Tabellenfünfzehnte startete mit diesem Ergebnis über den Zwölften erfolgreich in den zweiten Saisonteil.