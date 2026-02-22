 2026-02-20T12:29:42.904Z

Ligabericht

Kreisoberliga: Burgsolms II startet Aufholjagd

Teaser KOL WEST: +++ In der Fußball-Kreisoberliga hat sich der FC Burgsolms II mit einem Heimsieg über Oberbiel zurückgemeldet. Die Treffer eines Doppelpackers machen Hoffnung auf den Klassenerhalt +++

von Redaktion · Heute, 20:23 Uhr · 0 Leser
– Foto: Timo Babic

Verlinkte Inhalte

KOL West
Burgsolms II
Oberbiel

Solms. In der Fußball-Kreisoberliga hofft der FC Burgsolms II nach seinem 3:1 (0:0)-Heimsieg über die SG Oberbiel wieder auf den Klassenerhalt. Der Tabellenfünfzehnte startete mit diesem Ergebnis über den Zwölften erfolgreich in den zweiten Saisonteil.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.