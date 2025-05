Kreisoberliga: Buchenaus Zucca platzt der Kragen

Marburg-Biedenkopf. Drei Spieltage vor dem Ende der Saison in der Fußball-Kreisoberliga Nord sind bereits die ersten Entscheidungen über Aufstieg, Relegation und Abstieg möglich. Beim FSV Cappel könnten bereits die Korken zur Aufstiegsfeier knallen, wenn dieser bei der SG Versbachtal siegt und die SG Silberg/Eisenhausen im Derby gegen den Gladenbacher SC verlieren sollte. Im Tabellenkeller ist die Lage indes kniffliger, was insbesondere an dem laufenden Berufungsverfahren gegen das Sportgerichtsurteil des Hessischen Fußball-Verbands liegt (wir berichteten). Nach aktuellem Stand werden der SG Versbachtal vier Punkte und dem TSV Caldern zumindest sechs Punkte abgezogen. Der FSV Buchenau befindet sich auf dem 15. Platz, der Klassenerhalt ist noch möglich. Doch Spielertrainer Enrico Zucca zweifelt.