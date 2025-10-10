Kreisoberliga: Bicken will gegen den RSV mehr als ein Remis

Dillenburg. In der Fußball-Kreisoberliga Gießen/Marburg West will in dieser Woche einiges unter einen Hut gebracht werden. Für den TSV Bicken bedeuteten die Tage zwischen Feiertagswochenende und Freitagabend-Spitzenspiel gegen den RSV Büblingshausen eine kurze, aber intensive Trainingswoche mit Einheiten am Montag und am Dienstag. Der SSC Burg II wiederum hat seine Trainingswoche am Mittwochabend nach der zweiten Einheit für diese Woche beendet. Vor dem Derby gegen den SSV Medenbach steht der Freitagabend mit dem Besuch des Oktoberfests in Herborn unter dem Motto „Teambuilding“.