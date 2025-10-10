 2025-10-02T08:44:29.515Z

Dennis Brandenburger (l.) und der SSV Sechshelden empfangen am elften Spieltag Spitzenreiter Amedspor Wetzlar. Furkan Yaglu (r.) und der TSV Bicken duellieren sich mit dem RSV Büblingshausen. © Lorenz Pietzsch
Kreisoberliga: Bicken will gegen den RSV mehr als ein Remis

Teaser KOL WEST: +++ In der Fußball-Kreisoberliga wartet der elfte Spieltag mit zwei Top-Duellen auf: Am Freitag empfängt Bicken den RSV Büblingshausen, am Sonntag spielt Sechshelden gegen Amedspor +++

Dillenburg. In der Fußball-Kreisoberliga Gießen/Marburg West will in dieser Woche einiges unter einen Hut gebracht werden. Für den TSV Bicken bedeuteten die Tage zwischen Feiertagswochenende und Freitagabend-Spitzenspiel gegen den RSV Büblingshausen eine kurze, aber intensive Trainingswoche mit Einheiten am Montag und am Dienstag. Der SSC Burg II wiederum hat seine Trainingswoche am Mittwochabend nach der zweiten Einheit für diese Woche beendet. Vor dem Derby gegen den SSV Medenbach steht der Freitagabend mit dem Besuch des Oktoberfests in Herborn unter dem Motto „Teambuilding“.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

