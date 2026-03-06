Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligavorschau
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Kreisoberliga: Bicken gegen Burg II - Derbyzeit!
Teaser KOL WEST: +++ Vorschau auf die Partien der Fußball-Kreisoberliga mit den Partien Bicken - Burg II, Burgsolms II - Medenbach und Beilstein - Ehringshausen/Dillheim im Blickpunkt +++
Dienstag. In der Kreisoberliga Gießen/Marburg West werden am Sonntag einige Fußballer besonders interessiert auf die Ergebnisse blicken. Denn in Partien wie TSV Bicken - SSC Burg II und FC Burgsolms II - SSV Medenbach werden Weichen gestellt, die das Geschehen an den beiden Tabellenenden stark beeinflussen werden. Der TuSpo Beilstein wiederum steht vor einer emotional schwierigen Partie. Der Abschied vom kürzlich verstorbenen langjährigen Vorstandsmitglied Klaus Herrmann wird eine Rolle spielen.