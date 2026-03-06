Kreisoberliga: Bicken gegen Burg II - Derbyzeit!

Sollte der TSV Bicken gegen den SSC Burg II etwa ausrutschen? Raynell Völk und seine Mannschaft wollen so etwas unbedingt vermeiden. © Lorenz Pietzsch

Dienstag. In der Kreisoberliga Gießen/Marburg West werden am Sonntag einige Fußballer besonders interessiert auf die Ergebnisse blicken. Denn in Partien wie TSV Bicken - SSC Burg II und FC Burgsolms II - SSV Medenbach werden Weichen gestellt, die das Geschehen an den beiden Tabellenenden stark beeinflussen werden. Der TuSpo Beilstein wiederum steht vor einer emotional schwierigen Partie. Der Abschied vom kürzlich verstorbenen langjährigen Vorstandsmitglied Klaus Herrmann wird eine Rolle spielen.