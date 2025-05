Kreisoberliga: Biblis oder FCO - der Rest ist gerettet

Das 3:3-Remis zwischen Biblis und dem FCO lässt die Abstiegsfrage weiter offen. – Foto: Dominik Claus - Archiv

Bergstraße. Es war ein spannender vorletzter Spieltag in der Kreisoberliga. Der Ligazweite Olympia Lorsch strauchelte bei der abstiegsbedrohten SSG Einhausen. Plötzlich hat die SG Unter-Abtsteinach die Vizemeisterschaft wieder in der eigenen Hand. Das Kellerduell zwischen dem FV Biblis und dem FC Ober-Abtsteinach endete ohne Sieger. Die Entscheidung, wer nun neben den Sportfreunden Heppenheim absteigen muss, ist somit vertagt – auf Sonntag.

Trainer Ronny Sauer war es wichtig, dass seine Mannschaft eine Reaktion auf die 3:5-Niederlage in der vergangenen Woche gegen den FC Ober-Abtsteinach zeigte. „Wir sind stolz und happy, dass wir den einstelligen Tabellenplatz sicher haben“, sagte Sauer. Die KSG bestimmte von Beginn an das Spiel. Nach dem 3:0 durch Carsten Bitsch kurz nach der Halbzeitpause war klar, dass Lindenfels/Winterkasten nicht mehr zurückkommen würde. „Am Sonntag haben wir nun die Kür, mal schauen, ob wir noch das Zünglein an der Waage im Aufstiegskampf sein können“, sagte Sauer. Mitlechtern spielt dann bei Olympia Lorsch. Tore: 1:0 Christopher Kilian (17.), 2:0 Hirsch (36.), 3:0 Bitsch (48.). – Schiedsrichter: Akcadag (Kelsterbach). – Zuschauer: 80.– Beste Spieler: geschlossene Leistung auf beiden Seiten.

Für beide Teams ging es um nichts mehr. Die Platzherren wirkten bei sommerlichen Temperaturen einen Tick frischer. Leon Münch brachte die Eintracht nach einer Viertelstunde in Front. Die Groß-Rohrheimer hatten kurz vor der Pause ihre beste Phase und glichen aus. Im zweiten Durchgang bestimmten dann aber die Bürstädter das Spielgeschehen. Miron Hasanaj gelang ein Hattrick. Tore: 1:0 Münch (16.), 1:1 Malik (45.), 2:1, 3:1, 4:1 Hasanaj (68., 70., 80.). – Schiedsrichter: Bechtold (Beerfelden). – Zuschauer: 60. – Beste Spieler: Hasanaj/geschlossene Leistung.

Trotz der sechs Tore war es kein gutes Spiel. „Die Partie hat von der Spannung gelebt“, sagte der Bibliser Spieltrainer Torsten Schnitzer, der noch rechtzeitig für das wichtige Duell fit wurde. Der Coach brachte die Heimmannschaft im ersten Durchgang zweimal in Front. Dann lief er alleine auf das Ober-Abtsteinacher Gehäuse zu – und wieder stoppte ihn ein Muskelfaserriss. Ober-Abtsteinach warf im zweiten Durchgang alles auf eine Karte und drehte die Begegnung auch. Doch nur kurz nach der 3:2-Führung des Ligavorletzten gelang Patrick Bräunig das 3:3 für Biblis. Dabei blieb es letztlich. Somit hat der FV weiter einen Drei-Punkte-Vorsprung auf den Vorletzten FCO, der derzeit abgestiegen wäre. „Uns reicht am letzten Spieltag ein Unentschieden bei der SG Lindenfels/Winterkasten“, sagte Schnitzer. Tore: 1:0 Schnitzer (10.), 1:1 Krapp (20.), 2:1 Schnitzer (Foulelfmeter, 24.) , 2:2 Rothermel (50.), 2:3 Gärtner (74.) , 3:3 Bräunig (76.). – Schiedsrichter: Mucha (Sensbachtal). – Beste Spieler: Schnitzer/Gärtner.

Der Meister ließ sich auch nicht vom SVU stoppen. „Wir haben in der ersten Halbzeit sehr ordentlichen Kreisoberliga-Fußball gespielt und das Spiel komplett kontrolliert. Im zweiten Durchgang war es durch den Spielstand dann nicht mehr so griffig“, sagte der Fürther Coach Ralf Ripperger. Die Enttäuschung bei Unter-Flockenbach hielt sich in Grenzen. Allerdings hatte Coach Melvin Schmitt schon gehofft, dass seine Mannschaft die Partie hätte enger halten können. Tore: 0:1 Luca Sielmann (16.), 0:2 Adamek (18.), 0:3 Jaija (29.), 0:4 Adamek (44.). – Schiedsrichter: Horneck (Geinsheim). – Zuschauer: 120. Beste Spieler: geschlossene Leistung/Adamek.

Plötzlich ist die Chance für die SGU wieder da. Einhausen sei Dank. „Das ist natürlich eine tolle Konstellation. Nun müssen wir gegen den FC Fürth am letzten Spieltag noch einmal alles reinwerfen. Das ist eine Chance, die wir nutzen wollen“, so SG-Coach Marcus Lauer. Tore: 0:1 Kilian (15.), 1:1 Cevik (25.), 2:1 Muca (40.), 3:1 Cevik (60.). – Schiedsrichter: Sierla (Darmstadt). – Zuschauer: 60. – Beste Spieler: geschlossene Leistungen auf beiden Seiten.

Die Olympia hat einen Rückschlag im Kampf um Aufstiegsrelegationsplatz zwei erlitten, blieb vor allem im im ersten Abschnitt vieles schuldig. Unterm Strich siegte die SSG verdient, da sie mit einer mannschaftlich geschlossenen Leistung die Eigenschaften auf den Platz brachten, die für einen solchen Nachbarschaftsvergleich entscheidend sind. Durch den Heimsieg hat die SSG den Klassenerhalt sicher. Tore: 0:1 Reuchel (29.), 1:1 Marvin Knaup (32.), 2:1 Wulff (42.), 3:1 Marvin Knaup (72.), 3:2 Hinz (88.). – Zuschauer: 150. – Bes. Vork.: Rot für Torwart Krämer (24., SCO) wegen Notbremse und Steinmann (52., SSG) wegen Tätlichkeit. – Beste Spieler: geschlossene Leistung auf beiden Seiten.