Kreisoberliga-Begegnung nach Schockmoment abgebrochen

Die Kreisoberliga-Begegnung des KFV Burgenland zwischen dem Baumersrodaer SV und dem SSC Weißenfels III endete am Sonntag mit einem Schockmoment. Das Aufsteiger-Duell wurde in der 83. Minute beim Spielstand von 2:1 für die Hausherren abgebrochen.

Mit der Wertung der Begegnung muss sich nun das zuständige Sportgericht auseinandersetzen. Robin Schumann hatte die Gäste aus Weißenfels zunächst in Führung gebracht (50.), ehe Phil Pitka (79.) und Alwin Zedler (81.) die Partie mit einem Doppelschlag zugunsten des BSV drehten. Doch das blieb an diesem Tag eine Randnotiz. "Gute Besserung", wünschte der Baumersrodaer SV via Social Media.

Zuvor hatte sich Felix Rzepka, der Torhüter der SSC-Dritten, bei einem schweren Zusammenprall verletzt und blieb am Boden liegen. Hilfe erfuhr der 25-jährige Schlussmann, der in der Folge in Krankenhaus verbracht wurde, unter anderem von den Gastgebern. Die Weißenfelser sprachen im Nachgang auf ihren Social-Media-Kanälen ein "Danke an die Rettungskräfte und an Christian Lohse vom Baumersrodaer SV für die Ersthilfe und die Fairness auf und neben dem Platz" aus. Und auch der verletzte Rzepka meldete sich zu Wort: "Wenn es alles gut läuft, bin ich ganz bald wieder auf den Beinen."

