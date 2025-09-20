Kreisoberliga-Begegnung nach nur 17 Minuten abgebrochen

Um 19 Uhr hatte Schiedsrichter Fabian Reitmann am Freitagabend die Partie zwischen dem FC Grün-Weiß Piesteritz II und dem SV Eintracht Elster II in der PTE-Kreisoberliga Wittenberg freigegeben. Nur 17 Minuten später war die Begegnung schon wieder beendet. Beim Stand von 3:0 wurde die Partie abgebrochen.

Nach dem 3:0 durch Fynn Kögel (17.) ging ein weiterer Spieler der Gäste vom Rasen - der SV Eintracht Elster II war folglich mit sechs Mann nicht mehr spielfähig und die Begegnung wurde um 19:17 Uhr vorzeitig beendet. Für die 50 Zuschauer im Piesteritzer Volkspark war es ein kurzes Vergnügen. Mit der Wertung der Partie beschäftigt sich nun das zuständige Sportgericht.

Die Gäste aus Elster, die nach drei Spielen mit sechs Punkten auf Rang drei standen, waren am Freitagabend nur mit neun Mann angetreten. Entsprechend früh legten die Piesteritzer vor. Durch Erik Wolter und Ben Schuchardt lagen die Grün-Weißen schon nach fünf Minuten mit 2:0 in Führung, als zwei Spieler der Eintracht-Reserve vom Feld gingen.

