Kreisoberliga-Auswahl überrumpelt Verbandsligisten im besonderen Duell

Es war wieder ein besonderes Highlight in der Börde: Am Freitagabend forderte eine Kreisoberliga-Auswahl den Verbandsligisten FSV Barleben - als bestplatzierten Vertreter des Landkreises aus der Vorsaison - heraus. Vor fast 700 Zuschauern in Neuenhofe sorgten die Kreisoberliga-Kicker für eine Überraschung.
Hatte das besondere Duell im vergangenen Sommer noch mit einem 2:2-Unentschieden geendet, setzten sich die Kreisoberliga-Kicker dieses Mal mit 4:1 durch. Dabei überrumpelten die Neuntliga-Fußballer den Verbandsligisten vor allem im ersten Durchgang.
Tim Gohrbandt vom Flechtinger SV sorgte schon in der 13. Minute für die Führung der Bördeoberliga-Auswahl. Max Krellwitz, Torjäger des TSV Grün-Weiß Bregenstedt, stellte auf 2:0 (34.). Mario Kogeler (40.) und Stefan König (45.+1) - wie viele aus der Startelf vom Kreismeister Blau-Weiß Neuenhofe - krönten den ersten Durchgang mit dem 4:0-Pausenstand. Der Verbandsliga-Elf blieb in der zweiten Halbzeit nur der späte Ehrentreffer durch Jamil Zander (86.).
Organisiert wurde das besondere Testspiel vom Sportlernetzwerk SAMFORCITY Börde in Zusammenarbeit mit den Gastgebern von Blau-Weiß Neuenhofe. Gewählt wurde die Kreisoberliga-Auswahl auf dem Instagram-Kanal vom Amateurfußball-Podcast "Steilpass Börde".
Am häufigsten vertreten war der Kreismeister und Landesklasse-Aufsteiger aus Neuenhofe mit insgesamt acht Akteuren im Aufgebot. Der Flechtinger SV stellte fünf Spieler, der Bebertaler SV drei und der TSV Grün-Weiß Bregenstedt zwei Aktive. Außerdem waren der SV Concordia Rogätz, der SSV Stern Elbeu, die OhreKicker Wolmirstedt und der SV Blau-Weiß Empor Wanzleben in der Bördeoberliga-Auswahl mit je einem Spieler vertreten.
Blau-Weiß Neuenhofe:
Carlos Vogel, Stefan König, Eric Rauhut, Fabian Schendel, Marius Matusek, Mario Kogeler, Daniel Helmecke, Hugo Bürger
Flechtinger SV:
Peter Mechau, Lukas Scharenberg, Tim Gohrbandt, Niklas Kloth, Niklas Folkens
Bebertaler SV:
Matthias Schmidt, Tom Zobel, Sören Franz
TSV Grün-Weiß Bregenstedt:
Felix Wolter, Max Krellwitz
SV Concordia Rogätz:
Luca Alessandro Henicke
SSV Stern Elbeu:
Erik Henneicke
OhreKicker Wolmirstedt:
Carlo Liebscher
SV Blau-Weiß Empor Wanzleben:
Brian Enrico Peters (gewechselt zum SC Germania Kroppenstedt)