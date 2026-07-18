Kreisoberliga-Auswahl überrumpelt Verbandsligisten im besonderen Duell

Hatte das besondere Duell im vergangenen Sommer noch mit einem 2:2-Unentschieden geendet, setzten sich die Kreisoberliga-Kicker dieses Mal mit 4:1 durch. Dabei überrumpelten die Neuntliga-Fußballer den Verbandsligisten vor allem im ersten Durchgang.

Tim Gohrbandt vom Flechtinger SV sorgte schon in der 13. Minute für die Führung der Bördeoberliga-Auswahl. Max Krellwitz, Torjäger des TSV Grün-Weiß Bregenstedt, stellte auf 2:0 (34.). Mario Kogeler (40.) und Stefan König (45.+1) - wie viele aus der Startelf vom Kreismeister Blau-Weiß Neuenhofe - krönten den ersten Durchgang mit dem 4:0-Pausenstand. Der Verbandsliga-Elf blieb in der zweiten Halbzeit nur der späte Ehrentreffer durch Jamil Zander (86.).

Spieler aus acht verschiedenen Vereinen im Aufgebot

Organisiert wurde das besondere Testspiel vom Sportlernetzwerk SAMFORCITY Börde in Zusammenarbeit mit den Gastgebern von Blau-Weiß Neuenhofe. Gewählt wurde die Kreisoberliga-Auswahl auf dem Instagram-Kanal vom Amateurfußball-Podcast "Steilpass Börde".