 2026-07-17T11:53:53.177Z

Allgemeines

Kreisoberliga-Auswahl überrumpelt Verbandsligisten im besonderen Duell

Verbandsliga +++ Der FSV Barleben unterliegt einer Vertretung der Bördeoberliga mit 1:4

von Kevin Gehring · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Blau-Weiß Neuenhofe

Verlinkte Inhalte

Verbandsliga
Landesklasse 2
Bördeoberliga
Barleben
Neuenhofe

Es war wieder ein besonderes Highlight in der Börde: Am Freitagabend forderte eine Kreisoberliga-Auswahl den Verbandsligisten FSV Barleben - als bestplatzierten Vertreter des Landkreises aus der Vorsaison - heraus. Vor fast 700 Zuschauern in Neuenhofe sorgten die Kreisoberliga-Kicker für eine Überraschung.

Gestern, 19:30 Uhr
Börde-Elf des Jahres
Börde-Elf des JahresBörde-Elf des Jahres
FSV Barleben
FSV BarlebenBarleben
4
1
Abpfiff

Hatte das besondere Duell im vergangenen Sommer noch mit einem 2:2-Unentschieden geendet, setzten sich die Kreisoberliga-Kicker dieses Mal mit 4:1 durch. Dabei überrumpelten die Neuntliga-Fußballer den Verbandsligisten vor allem im ersten Durchgang.

Tim Gohrbandt vom Flechtinger SV sorgte schon in der 13. Minute für die Führung der Bördeoberliga-Auswahl. Max Krellwitz, Torjäger des TSV Grün-Weiß Bregenstedt, stellte auf 2:0 (34.). Mario Kogeler (40.) und Stefan König (45.+1) - wie viele aus der Startelf vom Kreismeister Blau-Weiß Neuenhofe - krönten den ersten Durchgang mit dem 4:0-Pausenstand. Der Verbandsliga-Elf blieb in der zweiten Halbzeit nur der späte Ehrentreffer durch Jamil Zander (86.).

Spieler aus acht verschiedenen Vereinen im Aufgebot

Organisiert wurde das besondere Testspiel vom Sportlernetzwerk SAMFORCITY Börde in Zusammenarbeit mit den Gastgebern von Blau-Weiß Neuenhofe. Gewählt wurde die Kreisoberliga-Auswahl auf dem Instagram-Kanal vom Amateurfußball-Podcast "Steilpass Börde".

Am häufigsten vertreten war der Kreismeister und Landesklasse-Aufsteiger aus Neuenhofe mit insgesamt acht Akteuren im Aufgebot. Der Flechtinger SV stellte fünf Spieler, der Bebertaler SV drei und der TSV Grün-Weiß Bregenstedt zwei Aktive. Außerdem waren der SV Concordia Rogätz, der SSV Stern Elbeu, die OhreKicker Wolmirstedt und der SV Blau-Weiß Empor Wanzleben in der Bördeoberliga-Auswahl mit je einem Spieler vertreten.

Das Aufgebot der Bördeoberliga-Auswahl

Blau-Weiß Neuenhofe:

Carlos Vogel, Stefan König, Eric Rauhut, Fabian Schendel, Marius Matusek, Mario Kogeler, Daniel Helmecke, Hugo Bürger

Flechtinger SV:

Peter Mechau, Lukas Scharenberg, Tim Gohrbandt, Niklas Kloth, Niklas Folkens

Bebertaler SV:

Matthias Schmidt, Tom Zobel, Sören Franz

TSV Grün-Weiß Bregenstedt:

Felix Wolter, Max Krellwitz

SV Concordia Rogätz:

Luca Alessandro Henicke

SSV Stern Elbeu:

Erik Henneicke

OhreKicker Wolmirstedt:

Carlo Liebscher

SV Blau-Weiß Empor Wanzleben:

Brian Enrico Peters (gewechselt zum SC Germania Kroppenstedt)