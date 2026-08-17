Kreisoberliga-Aufsteiger ballert sich mit Sechserpacker an die Spitze

Zum ersten Mal seit der Saison 2010/11 ist der MSV Eisleben mit seiner Zweitvertretung zurück in der Kreisoberliga - und wie! Mit einem 8:2-Kantersieg über den Landesklasse-Absteiger SV Romonta Stedten ballerte sich der Aufsteiger am Sonntag zum Saisonstart gleich an die Tabellenspitze der "Die-Werbefabrik.de"-Kreisoberliga in Mansfeld-Südharz.
Besonders ein Akteur des Aufsteigers stand dabei im Fokus: Der 19-jährige Yannik Rische. In der vergangenen Saison hatte sich der Angreifer - unter anderem mit 47 Treffern in 18 Landesliga-Einsätzen für die A-Junioren des MSV - schon in den Fokus spielen können. Rische durfte sich schon immer wieder bei den Landesklasse-Herren beweisen und kam nach deren Aufstieg auch in den beiden bisherigen Landesliga-Partien zum Einsatz.
Am Sonnabend wurde der Offensivspieler noch im Eisleber Landesliga-Gastspiel beim TSV Rot-Weiß Zerbst eingewechselt und bereitete den späten 2:1-Siegtreffer durch Anel Hajdarpasic vor. 24 Stunden später stand dann Rische selbst als Torschütze im Mittelpunkt - und zwar gleich sechsmal. Zum Spielerprofil:
In der 17. Minute sorgte der 19-Jährige für die Führung der MSV-Reserve, nach einer guten halben Stunde legte Leon Teske nach (33.). Darauf fand die Romonta-Elf durch Doppelpacker Eric Willer (45.+2, 48.) noch eine Antwort. Nach dem Seitenwechsel waren die Hausherren dann aber kaum noch zu stoppen. Binnen 17 Minuten legte Rische fünf weitere Treffer in Folge nach (57., 59., 62., 69., 74.) und sorgte damit für die frühzeitige Entscheidung. Für den Schlusspunkt sorgte dann wiederum Teske (75.).
Mit dem - vor allem auch in der Deutlichkeit - überraschenden 8:2-Kantersieg schoss sich der MSV Eisleben II direkt an die Spitze. Diese kennen die Lutherstädter bereits aus den vergangenen Jahren. Nach der Saison 2023/24 wurde die Spielgemeinschaft mit dem SV Eintracht Lüttchendorf II aufgelöst. Danach feierte die wieder eigenständige MSV-Reserve jeweils auf Anhieb die Kreisklasse- und Kreisliga-Meisterschaft. Und zumindest der Auftakt in der Kreisoberliga verlief nun auch sehr vielversprechend.
Die weiteren Resultate des ersten Spieltags