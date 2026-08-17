 2026-08-17T04:56:09.060Z

Allgemeines

Kreisoberliga-Aufsteiger ballert sich mit Sechserpacker an die Spitze

Die-Werbefabrik.de-Kreisoberliga +++ Der MSV Eisleben II schießt am ersten Spieltag den Landesklasse-Absteiger ab

von Kevin Gehring · Heute, 17:15 Uhr · 0 Leser
Yannik Rische (vorne, Nummer 20) zeigte sich am Sonntag in Torlaune.
Yannik Rische (vorne, Nummer 20) zeigte sich am Sonntag in Torlaune. – Foto: Verein

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Zum ersten Mal seit der Saison 2010/11 ist der MSV Eisleben mit seiner Zweitvertretung zurück in der Kreisoberliga - und wie! Mit einem 8:2-Kantersieg über den Landesklasse-Absteiger SV Romonta Stedten ballerte sich der Aufsteiger am Sonntag zum Saisonstart gleich an die Tabellenspitze der "Die-Werbefabrik.de"-Kreisoberliga in Mansfeld-Südharz.

Gestern, 14:00 Uhr
MSV Eisleben
MSV EislebenMSV Eisleben II
SV Romonta Stedten
SV Romonta StedtenStedten
8
2
Abpfiff

Besonders ein Akteur des Aufsteigers stand dabei im Fokus: Der 19-jährige Yannik Rische. In der vergangenen Saison hatte sich der Angreifer - unter anderem mit 47 Treffern in 18 Landesliga-Einsätzen für die A-Junioren des MSV - schon in den Fokus spielen können. Rische durfte sich schon immer wieder bei den Landesklasse-Herren beweisen und kam nach deren Aufstieg auch in den beiden bisherigen Landesliga-Partien zum Einsatz.

Sonnabend Vorbereiter in der Landesliga, Sonntag Torjäger in der Kreisoberliga

Am Sonnabend wurde der Offensivspieler noch im Eisleber Landesliga-Gastspiel beim TSV Rot-Weiß Zerbst eingewechselt und bereitete den späten 2:1-Siegtreffer durch Anel Hajdarpasic vor. 24 Stunden später stand dann Rische selbst als Torschütze im Mittelpunkt - und zwar gleich sechsmal. Zum Spielerprofil:

>> Yannik Rische

In der 17. Minute sorgte der 19-Jährige für die Führung der MSV-Reserve, nach einer guten halben Stunde legte Leon Teske nach (33.). Darauf fand die Romonta-Elf durch Doppelpacker Eric Willer (45.+2, 48.) noch eine Antwort. Nach dem Seitenwechsel waren die Hausherren dann aber kaum noch zu stoppen. Binnen 17 Minuten legte Rische fünf weitere Treffer in Folge nach (57., 59., 62., 69., 74.) und sorgte damit für die frühzeitige Entscheidung. Für den Schlusspunkt sorgte dann wiederum Teske (75.).

MSV Eisleben II kommt mit zwei Meisterschaften in Folge in die Kreisoberliga

Mit dem - vor allem auch in der Deutlichkeit - überraschenden 8:2-Kantersieg schoss sich der MSV Eisleben II direkt an die Spitze. Diese kennen die Lutherstädter bereits aus den vergangenen Jahren. Nach der Saison 2023/24 wurde die Spielgemeinschaft mit dem SV Eintracht Lüttchendorf II aufgelöst. Danach feierte die wieder eigenständige MSV-Reserve jeweils auf Anhieb die Kreisklasse- und Kreisliga-Meisterschaft. Und zumindest der Auftakt in der Kreisoberliga verlief nun auch sehr vielversprechend.

Die weiteren Resultate des ersten Spieltags

Fr., 14.08.2026, 18:00 Uhr
SV Germania Hergisdorf
SV Germania HergisdorfHergisdorf
FSV Grün-Weiß Wimmelburg
FSV Grün-Weiß WimmelburgWimmelburg
5
3
Abpfiff

Fr., 14.08.2026, 18:00 Uhr
SG Welbsleben / Quenstedt
SG Welbsleben / QuenstedtSG Welbsleben
SG Wippertal
SG WippertalSG Wippertal
2
4
Abpfiff

Fr., 14.08.2026, 18:00 Uhr
SpVgg 1931 Osterhausen
SpVgg 1931 OsterhausenOsterhausen
VfR Roßla
VfR RoßlaRoßla
1
3
Abpfiff

Fr., 14.08.2026, 18:00 Uhr
SV Fortuna Brücken
SV Fortuna BrückenBrücken
FC Hettstedt
FC HettstedtFC Hettstedt II
4
2
Abpfiff

Gestern, 14:00 Uhr
SG Bräunrode / Arnstedt
SG Bräunrode / ArnstedtSG Bräunrode
SV Allstedt
SV AllstedtAllstedt
1
2
Abpfiff

Gestern, 14:00 Uhr
SV Wacker Helbra
SV Wacker HelbraHelbra
TSV Kickers 66 Gonnatal
TSV Kickers 66 GonnatalGonnatal
3
0
Abpfiff