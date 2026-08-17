Kreisoberliga-Aufsteiger ballert sich mit Sechserpacker an die Spitze Die-Werbefabrik.de-Kreisoberliga +++ Der MSV Eisleben II schießt am ersten Spieltag den Landesklasse-Absteiger ab von Kevin Gehring · Heute, 17:15 Uhr · 0 Leser

Yannik Rische (vorne, Nummer 20) zeigte sich am Sonntag in Torlaune. – Foto: Verein

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Zum ersten Mal seit der Saison 2010/11 ist der MSV Eisleben mit seiner Zweitvertretung zurück in der Kreisoberliga - und wie! Mit einem 8:2-Kantersieg über den Landesklasse-Absteiger SV Romonta Stedten ballerte sich der Aufsteiger am Sonntag zum Saisonstart gleich an die Tabellenspitze der "Die-Werbefabrik.de"-Kreisoberliga in Mansfeld-Südharz.