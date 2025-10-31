 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligavorschau
Die Begegnungen zwischen Dreihausen (rechts Gian Luca Jansen) und Gladenbach (im Clinch: Okan Demir) waren in den letzten Jahren stets ein hartes Ringen. Am Freitag begegnet man sich auf dem Dreihäuser Platz "Rote Erde". © Jens Schmidt
Kreisoberliga: Auf den GSC wartet „eine richtige Schlacht“

Teaser KOL NORD: +++ Gladenbachs Fußballer müssen am Freitag in Dreihausen bestehen, wo es stets zur Sache geht. Silberg/Eisenhausen empfängt deren Bezwinger. Weidenhausen muss daheim dringend punkten +++

Marburg-Biedenkopf. In der Fußball-Kreisoberliga Nord steht am Sonntag das Gipfeltrefffen der Reserven von Eintracht Stadtallendorf und der SF/BG Marburg an. Derweil versuchen Gladenbach in Dreihausen und Silberg/Eisenhausen gegen Neustadt verlorenen Boden im Verfolgerfeld wettzumachen.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

