Kreisoberliga: Auf den GSC wartet „eine richtige Schlacht“
Teaser KOL NORD: +++ Gladenbachs Fußballer müssen am Freitag in Dreihausen bestehen, wo es stets zur Sache geht. Silberg/Eisenhausen empfängt deren Bezwinger. Weidenhausen muss daheim dringend punkten +++
Marburg-Biedenkopf. In der Fußball-Kreisoberliga Nord steht am Sonntag das Gipfeltrefffen der Reserven von Eintracht Stadtallendorf und der SF/BG Marburg an. Derweil versuchen Gladenbach in Dreihausen und Silberg/Eisenhausen gegen Neustadt verlorenen Boden im Verfolgerfeld wettzumachen.