Kreisoberliga als Fernziel für den FV Hofheim

Hofheim. Über viele Jahre hinweg waren Gruppen- und Kreisoberliga die sportliche Heimat des FV Hofheim. Und nachdem er fast in der Versenkung der B-Liga verschwunden war, ist er nun auf einem guten Weg, in absehbarer Zeit zumindest in die Kreisoberliga Bergstraße zurückkehren zu können. In dieser Saison wird dies wohl noch nicht klappen, trotz eines guten fünften Tabellenplatzes. Aber für die Hofheimer ergibt sich durchaus eine Perspektive.