Kreisoberliga: Ärger bei Derby vermiest Stimmung In Rüsselsheim droht Spielabbruch, es hagelt außerdem 13 Gelbe Karten und drei Zeitstrafen

TSV Wolfskehlen – TSV Goddelau 2:2 (0:1). Mit einer Steigerung im zweiten Abschnitt verdienten sich die Wolfskehler noch den Punktgewinn gegen starke Goddelauer. In den ersten 45 Minuten war der Aufsteiger die bessere Mannschaft, zeigte mehr Leidenschaft und führte verdient. Im zweiten Abschnitt stellte TSV-Coach Dragoslav Brkovic die Mannschaft auf zwei Stürmer um und beorderte neben Kai Riesle auch Falko Müller in die Offensive. Mit zwei Treffern war es wieder einmal Kai Riesel, der die Niederlage für Wolfskehlen verhinderte. Goddelau zeigte erneut, dass die Elf mit der fünften Partie ohne Niederlage in der KOL angekommen sind.

Tore: 0:1 Menger (32.), 0:2 Fabrice Klink (60.), 1:2 Riesle (66.), 2:2 Riesle (81.).

FC Türk Gücü Rüsselsheim – FV Hellas Rüsselsheim 3:2 (1:1). Mit dem Sieg gegen den Vierten startet der FC Türk Gücü erfolgreich in die Rückrunde. Bereits im ersten Abschnitt waren die Hausherren die bessere Mannschaft, zeigten aber in der Chancenverwertung Schwächen. In seinem ersten Einsatz zeigte Neuzugang Otman Manssouri (SV Rot-Weiß Waldorf II) eine gute Leistung und erzielte den Führungstreffer. „Wir waren die bessere Mannschaft und haben verdient gewonnen“, erklärte Pressesprecher Hamdi Turna. Wenig begeistert war dagegen Hellas-Trainer Hüseyon Top, der sich mehrfach vom Unparteiischen benachteiligt sah. So wurde kurz vor Spielende ein Treffer durch Burak Olgun (87,) nicht anerkannt. Die Verantwortlichen erwägen aus diesen Gründen einen Sonderbericht über den Schiedsrichter.

Tore: 1:0 Manssouri (21.), 1:1 Olgun (27.), 1:2 Albu (56.), 2:2 Yildirim (72.), 3:2 Auadi (82.). Rote Karte: Mesut Kilic (88./Rüsselsheim).

SC Opel Rüsselsheim – FC Hillal Rüsselsheim 2:1 (0:0). In der spannenden Partie sah Driss Benali, Vorsitzender des FC Hillal, seine Mannschaft als unverdienten Verlierer: „Wir waren spielerisch die bessere Mannschaft und hätten zur Pause 3:0 führen müssen.“ Erneut war es die mangelhafte Chancenverwertung, die dem Aufsteiger zum Verhängnis wurde. Dies wiederum bestraften die Gastgeber nach dem Seitenwechsel, indem sie besser nach vorne spielten und zweimal erfolgreich waren. Während die Hausherren sich auf Rang elf verbesserten, fiel der FC Hillal auf den letzten Rang zurück: „In der ersten Halbzeit waren viele Torchancen für beide, nach der Pause haben wir umgestellt und verdient gewonnen.“

Tore: 1:0 Magwe (48),, 2:0 Celiker (86.), 2:1 Atabraham (90.+3).