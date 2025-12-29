Kreismeistertitel gehen an Walhalla II, Haidau und Prüfening

Im Regensburger Fußballkreis stand das letzte Wochenende von 2025 ganz im Zeichen der Hallen-Kreismeisterschaften. Nicht nur die Herren waren am Zuge. Ermittelt wurde auch der neue Titelträger bei den 2. Mannschaften. Hier setzte sich die SG Walhalla Regensburg II die Krone auf. Zudem wurden in Hemau die Kreismeister bei den U19- und U17-Junioren gesucht. Als Champions gingen die „A“ der JFG Haidau und die „B“ des FSV Prüfening hervor. Beide Teams fahren zur Bezirksmeisterschaft.

Mit der Suche nach dem Reserve-Kreismeister hat Regensburg ein Alleinstellungsmerkmal in ganz Bayern. Zum Nachfolger des VfR Regensburg kürte sich am Sonntag in der Sporthalle des ESV 1927 Regensburg die SG Walhalla II. Die Domstädter entschieden das Endspiel gegen Stadtkonkurrent Freier TuS II im Sechs-Meter-Schießen mit 5:4 für sich. Die Regelspielzeit endete 2:2. Der neue Titelträger erhielt neben dem Siegerpokal einen 100-Euro-Gutschein, der TuS durfte sich mit einem 50-Euro-Gutschein trösten.



Im Halbfinale war für die SG Oberndorf/Matting II und den SV Burgweinting II Schluss. Insgesamt gingen zehn Mannschaften an den Start. Bester Torschütze war Moritz Fischer (8 Treffer) von der SG Walhalla. Als bester Torwart wurde Burgweintings Vincenzo Nichil ausgezeichnet, zum besten Spieler wurde Tayir Atarigbe vom VfR Regensburg gewählt. Zum ausführlichen Turnierplan mit allen Ergebnissen...





Spannend ging es beim Kreisfinale der A-Junioren in der Tangrintelhalle Hemau zu. Gespielt wurde im Modus jeder gegen jeden mit sieben Teams. Die JFG Haidau und die SG Prüfening/Großberg lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Titel. Schlussendlich kamen beide mit 14 Punkten ins Ziel. Das Direktduell endete unentschieden, beim Torverhältnis hatte Haidau minimal die Nase vorn. Als neuer Kreismeister qualifiziert sich die JFG für die Bezirksmeisterschaft am 10. Januar in Maxhütte-Haidhof. Zum ausführlichen Turnierplan mit allen Ergebnissen...





Den 10. Januar müssen sich auch die B-Junioren des FSV Prüfening freihalten. Denn auch sie sind bei der „Oberpfälzer“ in Maxhütte dabei. Mit vier Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage sicherte sich Prüfening (13) in Hemau den Gruppensieg und damit den Kreismeistertitel. Auf die nachfolgenden Ränge wurden die JFG Naab-Regen (13), die JFG Brunnenöwen (11) und der TSV Großberg (10) verwiesen. Zum ausführlichen Turnierplan mit allen Ergebnissen...