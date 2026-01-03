Kreismeister Weiden-Ost und Vohenstrauß fahren zur „Oberpfälzer“

Vier Spiele, vier Siege und nur ein Gegentor. Verdientermaßen hat sich der FC Weiden-Ost am Samstag in Weiden zum Hallenmeister 2026 im Spielkreis Amberg/Weiden gekürt. Die von Tim Schlesinger gecoachten „Ostler“ waren mit ihrer Kreisliga-U23 an den Start gegangen und durften sich über Pokal und 300 Euro Siegprämie freuen. Grund zur Freude hat auch Bezirksligist SpVgg Vohenstrauß. Die Schuster-Formation wurde Vizemeister und fährt ebenfalls zur Oberpfälzer Hallenmeisterschaft (18. Januar in Wackersdorf). Dritter wurde der aufmüpfige Kreisligist SpVgg Trabitz.

Ost-Trainer Tim Schlesinger sprach seiner jungen Truppe hinterher ein „großes Kompliment“ aus, sprach von einem „sehr reifen und disziplinierten Auftritt“. Und Schlesinger blickte auch schon voraus auf das Kommende: „Wir freuen uns auf die Bezirksmeisterschaft und werden alles geben, um unseren Kreis bestmöglich zu vertreten“, verspricht der junge Trainer.



Aufgrund der kurzfristigen Absage des SV Waldau waren lediglich elf Mannschaften am Start in der Sporthalle der Sophie-Scholl-Realschule. Minusrekord für die Amberg-Weidener Kreismeisterschaft! Nach der Gruppenphase gab es diesmal einen neuen Modus. Die drei Gruppensieger spielten untereinander – nochmals im Modus jeder gegen jeden – die Plätze 1 bis 3 aus. Gleiches galt für die Gruppenzweiten, -dritten und -vierten.



Als Gruppenerste gingen die SpVgg Trabitz, der FC Weiden-Ost und die SpVgg Vohenstrauß hervor. Die drei Matches in der Finalgruppe um den Kreismeistertitel waren hart umkämpft. Weiden gewann seine beiden Spiele jeweils mit 1:0 und kürte sich somit zum Champion. Vohenstrauß entschied das Duell mit Trabitz mit 3:1 und wurde Zweiter. Die Gruppe „Platz 4 bis 6“ gewann die SpVgg Pirk.





Die Endplatzierungen:

1. FC Weiden-Ost

2. SpVgg Vohenstrauß

3. SpVgg Trabitz

4. SpVgg Pirk

5. SV Altenstadt/Voh.

6. TSV Reuth

7. DJK Weiden

8. TSG Weiherhammer

9. SV Altenstadt/Waldnaab

10. FC Kaltenbrunn

11. TuS Rosenberg





Zum ausführlichen Turnierplan mit allen Ergebnissen...