Kreismeister ist der 1. FCR 09 Bramsche

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der vierten Spielminute brachte Jörn Brune den TSV Riemsloh mit 1:0 in Führung. In der 20. Minute konnte Hamza Pipic mit einem berechtigten Foulelfmeter für den 1. FCR Bramsche zum 1:1 ausgleichen. Mit dem Ergebnis wurden auch die Seiten gewechselt. Nach Wiederanpiff stellte Torjäger Lasse-Bjarne Barz mit einem Doppelschlag innerhalb von sechs Minuten auf 3:1 für den 1. FCR Bramsche. Damit war bereits eine Vorentscheidung gefallen.

Trotz weiterer Möglichkeiten auf beiden Seiten blieb bis zum Ende des Spiels bei dem Ergebnis. Der 1. FCR Bramsche ist nach einer bärenstarken Saison mit zuletzt zehn Siegen in Folge verdienter Titelträger als Kreismeister geworden. Das Trainerteam Lothar und Heino van den Berg verabschieden sich mit dem Titel des Kreismeisters und dem Aufstieg in die Bezirksliga zumindest vorerst von der Trainertätigkeit.

"Es war ein verdienter Sieg für Bramsche und auch meine Glückwünsche an die Mannschaft vom Bramsche. Sie haben eine tolle Saison gespielt und haben auch heute verdient gewonnen. Auch wenn wir in der ersten Halbzeit viele gute Möglichkeiten hatten, hatten wir in der zweiten Halbzeit nicht mehr wirklich viel entgegenzusetzen. Was aber auch nicht so schlimm ist, da wir einfach nur dem Ende der Saison entgegen gesehnt haben. Jetzt heißt es zweieinhalb Wochen Pause und dann starten wir in die Vorbereitung," lautete das Statement von Trainer Thomas Falke (TSV Riemsloh).