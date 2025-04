Kreisligisten unter sich

Oft gibt es die Chance auf ein Finale nicht. Manche bekommen jene sogar nie im Laufe ihrer Fußballerlaufbahn. Von den vier diesjährigen Halbfinalisten hat in diesem Jahrtausend aber bereits jeder mindestens einmal den Kreispokal in die Höhe gestemmt. An Gründonnerstag duellieren sich die vier im Wettbewerb befindlichen Kreisligisten um die beiden Finaltickets. Anpfiff bei beiden Partien ist um 19 Uhr.