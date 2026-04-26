Kreisligisten Kulmain und Hirschau verlängern mit ihren Coaches

Die so genannte "Crunchtime" in den beiden Kreisligen des Fußballkreises Amberg/Weiden ist in vollem Gange, bevor es nun endgültig auf die Zielgerade zum Saisonende am 9. Mai geht, haben der SV Kulmain aus der Nordstaffel und der TuS/WE Hirschau aus dem Süden im Bezug auf die Besetzung der Trainerposition für die kommende Saison "Nägel mit Köpfen" gemacht und den Kontrakt mit ihren aktuellen Übungsleitern um ein Jahr verlängert, wie sie in Pressemitteilungen informieren.
SV Kulmain (Kreisliga Nord)
Die erste Mannschaft des SV Kulmain spielt eine Saison mit Höhen und Tiefen – einem starken Herbst 2025 folgte eine schwierige Wintervorbereitung inklusive eines durchwachsenen Re-Starts. Viele Verletzungen und mehrere belastende Ereignisse im privaten Umfeld der Mannschaft ziehen sich wie ein roter Faden durch das Spieljahr. Aktuell hat man 27 Punkte auf der Habenseite, in den verbleibenden Spielen sollen noch möglichst viele Punkte eingefahren werden, um auch rechnerisch nichts mehr nach hinten anbrennen zu lassen.
Die Planung für kommende Saison ist in vollem Gange, so hat Trainer Oliver Drechsler (53) seine Zusage gegeben, auch in der kommenden Saison das Traineramt beim SV Kulmain fortzuführen - ein wichtiger Schritt, um den begonnenen Generationswechsel innerhalb der Mannschaft weiter voranzutreiben. Im Hinblick auf das kommende Spieljahr möchte der SV Kulmain die verbleibende Spielzeit nutzen, damit sich die verjüngte Truppe bereits finden und einspielen kann: „Die Mannschaft hat sehr viel Potenzial, welches nun Stück für Stück gehoben werden will“, so Spartenleiter Florian Greger.
Die zweite Mannschaft hingegen blickt auf eine Spielzeit zurück, in der es immer wieder gelang, Woche für Woche tolle Ergebnisse zu erzielen, was sich aktuell auch in einem hervorragenden vierten Tabellenplatz widerspiegelt. Eine erste Niederlage nach zuletzt zehn ungeschlagenen Spielen in Folge ist eine beeindruckende Leistung, weswegen man sich beim SV Kulmain sehr freut, dass Sylvian Lorenz (33) als Trainer der zweiten Mannschaft weiterhin zur Verfügung steht, um diese Entwicklung aufrecht zu erhalten. „Zwei eigenständige Mannschaften im Spielbetrieb zu haben, die es den Jungs ermöglichen, ihr Hobby in einer Top-Gemeinschaft auszuüben, wird auch künftig eines der Hauptziele sein“, so Greger.
TuS/WE Hirschau (Kreisliga Süd)
Beim TuS/WE Hirschau läuft es aktuell sehr gut, was die Vereinsverantwortlichen dazu veranlasst hat, bei einer wichtigen personellen Entscheidung auf Kontinuität zu setzen. Wie der Verein in einer Pressemitteilung am Mittwoch der vergangenen Woche informiert hat, möchte man nach einer bislang starken zweiten Saisonhälfte und frühem Klassenerhalt an seinem erfolgreich arbeitenden Spielertrainer festhalten und hat deshalb mit Andreas Meyer (34) verlängert. „Der TuS/WE Hirschau und Trainer Andreas Meyer gehen weiter gemeinsam in die Zukunft - ohne Diskussionen, weil’s einfach stimmt“, so der Wortlaut der Mitteilung.
Verfolgt man die sportliche Entwicklung der Kaolinstädter in den letzten Wochen, dann wird deutlich, dass sie deutlich nach oben zeigt. Nach insgesamt eher unbefriedigender Vorrunde präsentiert sich die Mannschaft in der Kreisliga Süd seit dem Rückrundenstart in beeindruckender Form, holte sie bislang doch 24 Punkte aus elf Spielen und löste damit vorzeitig das Ticket für die kommende Kreisligasaison. „Unsere junge Mannschaft hat sich im Saisonverlauf stark gesteigert – und genau daran wollen wir anknüpfen“, so heißt es von Seiten der Verantwortlichen des Vereins vom Fuße des Monte Kaolino.