Kreisligisten Kulmain und Hirschau verlängern mit ihren Coaches Oliver Drechsler (SVK) und Andreas Meyer (TuS WE) leiten auch in der kommenden Saison die sportlichen Geschicke ihrer Mannschaften von Werner Schaupert · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Kreisligist TuS/WE Hirschau schenkt auch weiterhin seinem erfolgreich arbeitenden Spielertrainer Andreas Meyer (rechts) das Vertrauen. – Foto: Dagmar Nachtigall

Die so genannte "Crunchtime" in den beiden Kreisligen des Fußballkreises Amberg/Weiden ist in vollem Gange, bevor es nun endgültig auf die Zielgerade zum Saisonende am 9. Mai geht, haben der SV Kulmain aus der Nordstaffel und der TuS/WE Hirschau aus dem Süden im Bezug auf die Besetzung der Trainerposition für die kommende Saison "Nägel mit Köpfen" gemacht und den Kontrakt mit ihren aktuellen Übungsleitern um ein Jahr verlängert, wie sie in Pressemitteilungen informieren.

SV Kulmain (Kreisliga Nord) Die erste Mannschaft des SV Kulmain spielt eine Saison mit Höhen und Tiefen – einem starken Herbst 2025 folgte eine schwierige Wintervorbereitung inklusive eines durchwachsenen Re-Starts. Viele Verletzungen und mehrere belastende Ereignisse im privaten Umfeld der Mannschaft ziehen sich wie ein roter Faden durch das Spieljahr. Aktuell hat man 27 Punkte auf der Habenseite, in den verbleibenden Spielen sollen noch möglichst viele Punkte eingefahren werden, um auch rechnerisch nichts mehr nach hinten anbrennen zu lassen.

Die Planung für kommende Saison ist in vollem Gange, so hat Trainer Oliver Drechsler (53) seine Zusage gegeben, auch in der kommenden Saison das Traineramt beim SV Kulmain fortzuführen - ein wichtiger Schritt, um den begonnenen Generationswechsel innerhalb der Mannschaft weiter voranzutreiben. Im Hinblick auf das kommende Spieljahr möchte der SV Kulmain die verbleibende Spielzeit nutzen, damit sich die verjüngte Truppe bereits finden und einspielen kann: „Die Mannschaft hat sehr viel Potenzial, welches nun Stück für Stück gehoben werden will“, so Spartenleiter Florian Greger. Die zweite Mannschaft hingegen blickt auf eine Spielzeit zurück, in der es immer wieder gelang, Woche für Woche tolle Ergebnisse zu erzielen, was sich aktuell auch in einem hervorragenden vierten Tabellenplatz widerspiegelt. Eine erste Niederlage nach zuletzt zehn ungeschlagenen Spielen in Folge ist eine beeindruckende Leistung, weswegen man sich beim SV Kulmain sehr freut, dass Sylvian Lorenz (33) als Trainer der zweiten Mannschaft weiterhin zur Verfügung steht, um diese Entwicklung aufrecht zu erhalten. „Zwei eigenständige Mannschaften im Spielbetrieb zu haben, die es den Jungs ermöglichen, ihr Hobby in einer Top-Gemeinschaft auszuüben, wird auch künftig eines der Hauptziele sein“, so Greger.