Kreisligisten der Region: Neues Trainerteam, Zugang und Rückzug

– Foto: Thomas Nast

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Die Entscheidung fiel nach intensiven Gesprächen und markiert das Ende einer erfolgreichen Ära. Über sechs Jahre hinweg prägten beide Trainer den Verein sportlich wie menschlich und hinterließen nachhaltige Spuren.

Beim Phönix Pfalzgrafenweiler stehen zur kommenden Saison Veränderungen auf der Trainerposition an. Der Kreisligist aus der Kreisliga B1 Nordschwarzwald wird die Zusammenarbeit mit dem bisherigen Trainerteam Andreas Raisch und Johannes Waldmann im Sommer beenden.

Bis zum Saisonende soll der Fokus weiterhin auf den sportlichen Zielen liegen, die gemeinsam mit voller Einsatzbereitschaft verfolgt werden.

Gleichzeitig steht die Nachfolge bereits fest: Matthis und Luis Johannsen übernehmen zur neuen Saison die Verantwortung. Beide bringen Erfahrung und neue Impulse mit und sollen die Entwicklung des Vereins weiter vorantreiben.

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TGV Eintracht Beilstein II

Beim TGV Eintracht Beilstein kommt es zu einer einschneidenden Entscheidung im Spielbetrieb. Der Verein hat seine zweite Mannschaft für den Rest der Saison 2025/26 aus der Kreisliga B2 Franken abgemeldet.

Ausschlaggebend waren zahlreiche, teils kurzfristige Abgänge im Winter, die im Verlauf der Rückrunde nicht dauerhaft kompensiert werden konnten. Die Verantwortlichen betonen, dass dieser Schritt aus Gründen der sportlichen Fairness gegenüber den anderen Teams der Liga notwendig geworden sei.

Trotz der aktuellen Entscheidung bleibt die zweite Mannschaft ein wichtiger Bestandteil der Vereinsstruktur – insbesondere für die Entwicklung von Jugendspielern und die Integration in den Aktivenbereich.

Für die kommende Saison 2026/27 plant der Verein bereits einen Neustart und blickt optimistisch nach vorne.

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TSGV Rechberg

Der TSGV Rechberg verstärkt sich kurz vor dem Start in die Rückrunde personell. Der Kreisligist aus der Kreisliga B1 Ostwürttemberg hat mit Marvin Maier einen erfahrenen Defensivspieler verpflichtet.

Der 31-Jährige wechselt vom SV Hausach auf den Rechberg und bringt neben seiner Erfahrung auch Flexibilität und Stabilität für die Defensive mit. Zuvor war Maier unter anderem in Offenburg und Stuttgart aktiv, ehe es ihn nach Schwäbisch Gmünd zog.

Beim TSGV soll er nun eine wichtige Rolle im Abwehrverbund übernehmen und dem Team zusätzliche Sicherheit geben.

Die Verantwortlichen zeigen sich erfreut über die Verpflichtung und hoffen auf wichtige Impulse für die anstehende Rückrunde.

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