Kreisligisten bilden neue Spielgemeinschaft, zwei Bezirksliga-Zugänge

– Foto: TURA Untermünkheim

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der 1. FC Germania Bargau aus der Bezirksliga Ostwürttemberg verstärkt sich mit Pablo Di Nunno. Der junge Offensivspieler kommt aus der A-Jugend der TSG Hofherrnweiler und rückt zur kommenden Saison in den aktiven Bereich auf. Ausgebildet wurde Di Nunno in den Nachwuchsabteilungen des 1. FC Eislingen, des VfR Aalen und der TSG Hofherrnweiler. In Bargau soll er nun seine ersten Schritte im Herrenfußball machen und die Offensive bereichern.

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SGM Mundelsheim/Ottmarsheim

Die SGM Mundelsheim/Ottmarsheim geht zur Saison 2026/27 als neue Spielgemeinschaft an den Start. Der TSV Ottmarsheim und die SF Mundelsheim, bislang beide in der Kreisliga B8 Enz/Murr beheimatet, bilden künftig ein gemeinsames Team. Der Entschluss stand bereits seit einigen Wochen fest, am 7. Mai 2026 wurde der Vertrag offiziell unterzeichnet. Die Mannschaft wird künftig in Ottmarsheim und Mundelsheim zuhause sein. Beide Vereine freuen sich auf die neue Aufgabe und die gemeinsame Saison.

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TURA Untermünkheim

TURA Untermünkheim aus der Bezirksliga Rems/Murr/Hall begrüßt Firat Doganay zurück. Der Angreifer kehrt nach einer Saison beim Landesligisten SSV Schwäbisch Hall nach Untermünkheim zurück. Bereits von 2014 bis 2017 sowie von 2019 bis 2025 war Doganay für TURA aktiv. Ab Sommer 2026 soll er wieder in Schwarz-Weiß auf Torejagd gehen.

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