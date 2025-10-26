Kreisligisten auf schwachem Niveau mit besserem Ende für Karlsdorf

Mit fast letztem Aufgebot trat Östringen zum Auswärtsspiel beim ebenso zu diesem Zeitpunkt stark gefährdeten FC Karlsdorf an. Spieltechnisch waren die 90 Minuten keine Augenweide, was nicht nur den herbstlichen Platzverhältnissen geschuldet war.

Auch in der 10. Begegnung der Kreisligasaison 2025/2026 gelang der Reservemannschaft des FC Östringen kein Punktgewinn bei der Germania Karlsdorf, obwohl durchaus die Möglichkeit bestand.

Immer wieder müssen die mitgereisten Schlachtenbummler feststellen, dass die Spielerdecke für einen Kreisligisten im Vergleich zu den besseren Gegnern zu dünn ist. Sobald der eine oder andere Schlüsselspieler kurz- oder langfristig ausfällt, kann diese Lücke nicht adäquat aufgefüllt werden. Wünschenswert wäre bisweilen eine Anleihe aus dem Landesligakader, der der Zweiten einige Zeit über diese Bredouille hinweghilft. Ein Kreisligateam könnte durchaus ein Auffangbecken für Spieler sein, die sich fehlende Spielpraxis für höhere Aufgaben erwerben möchten.

Nachdem Spielleiter Sven Beisel die Partie freigegeben hatte, besaß der Gast nach wenigen Minuten eine erste Großchance. Marius Bentheimer konnte sich auf der linken Seite durchsetzen. Mit seiner Flanke bediente er auf der rechten Seite Tim Koch, dessen Schuss der gegnerische Torhüter abwehren konnte.

Eine zweite Möglichkeit hatte Koch in der 27. Minute, als er zu lange zögerte und damit die mögliche Führung liegen ließ.

Karlsdorf hatte in dieser Phase wenig zielführende Aktionen; deren Möglichkeiten waren trotzdem nicht ungefährlich. Völlig überraschend fiel in der 31. Minute das 1:0 für den Gastgeber. Eine Flanke von der linken Seite segelte an den rechten Innenpfosten in Maximilian Hohlwecks Gehäuse.

In der zweiten Hälfte entwickelte sich ein Spiel, das geprägt war von Abschlägen aus der Abwehr in die jeweiligen Angriffsreihen beider Teams. Die Germania war spieltechnisch meist etwas besser als Östringen, aber großen Nutzen daraus konnten sie keinen ziehen. Mit Kampf und unbedingtem Willen zog der FCÖ2 das Spiel phasenweise an sich. Dabei ergaben sich immer wieder hoffnungsvolle Ansätze zum möglichen Ausgleich.

Gegen Ende der Begegnung kam Karlsdorf immer wieder gefährlich vor das Östringer Gehäuse, da man mit Mann und Maus das Remis erzwingen wollte und somit die Abwehrreihe entblößte. Weder auf der einen noch auf der anderen Seite führte dies zu einer Ergebnisänderung.

(R.J./E.O.)