Kreisligist zieht zurück und zwei Landesliga-Zugänge

– Foto: Tobi Baur

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der TSV Obersontheim II hat mitgeteilt, dass er seine Mannschaft aus dem laufenden Spielbetrieb zurückzieht. Die bisherigen Spiele wurden als Testspiele gewertet, die weiteren Spiele wurden abgesetzt.

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VfL Pfullingen

Beim VfL Pfullingen nimmt der Kader für die kommende Saison weiter Konturen an – und der Verein bleibt dabei seiner Linie treu. In der Landesliga Württemberg, Staffel 3, setzt man auf Entwicklung, Identifikation und gezielte Verstärkung mit Perspektive. Mit Marian Kurz und Marko Zivkovic stoßen nun zwei Youngster des Jahrgangs 2007 hinzu, die beide eine Pfullinger Vergangenheit mitbringen.

Gerade diese Mischung aus Rückkehr und Aufbruch verleiht den Personalien ihren Reiz. Marian Kurz, auf der linken Seite beheimatet, kehrt nach vielen Jahren am Jahnhaus zurück und absolviert derzeit sein letztes Juniorenjahr bei der U19 der TSG Balingen. Marko Zivkovic wiederum ist offensiv variabel einsetzbar und bringt die Prägung von acht Spielzeiten im Nachwuchs der Stuttgarter Kickers mit.

Beide Spieler stehen exemplarisch für den Weg des VfL: junge Talente mit Entwicklungspotenzial, die zugleich eine Verbindung zum Verein besitzen. Ihre Aussagen klingen entsprechend zielgerichtet – mit Motivation, Heimatgefühl und dem klaren Ehrgeiz, gemeinsam große Schritte zu gehen. Für Pfullingen sind diese Rückkehrer deshalb weit mehr als bloße Ergänzungen.

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