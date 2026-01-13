Kreisligist zieht zurück und weitere wichtige Verlängerungen

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Diese Informationen teilt der Bezirk auf Instagram mit:

Mit Mail vom 12.01.2026 hat die Spvgg Weil der Stadt mitgeteilt, dass man leider die Mannschaft Spvgg Weil der Stadt II aus dem Spielbetrieb der Kreisliga B4 zurückziehen muss.

Eine zu dünne Personaldecke und Konzentration auf die erste Mannschaft haben zu dieser Entscheidung geführt.

Damit gehen alle Spiele der Mannschaft Spvgg Weil der Stadt I aus der Wertung, künftige Spielgegner haben spielfrei. Die Tabelle wurde bereits dementsprechend angepasst.

Die Mannschaft Spvgg Weil der Stadt III ist weiterhin Teil der Verbandsrunde in der Kreisliga B5.

SF Salzstetten

SF Salzstetten

Neuzugänge verlängern

Neuzugänge verlängern

Tobias Wulzinger, Der Rückkehrer ist auf mehreren Positionen in der Offensive einsetzbar. Er überzeugte zuletzt durch Flexibilität, Einsatzbereitschaft und wichtige Impulse im Angriffsspiel.

Fabio Oliveira Silva, mit seiner Variabilität im Offensivspiel und seinem feinen rechten Fuß sorgt er für Kreativität und zusätzliche Optionen im Angriff.

Wir freuen uns das ihr weiterhin das rot/weiße Trikot tragen wollt

TSV Mähringen

TSV Mähringen

Spielerzusage für die Saison 2026/2027 – Muhammed „Mo" Dirican

Spielerzusage für die Saison 2026/2027 – Muhammed „Mo“ Dirican

Der TSV Mähringen freut sich sehr, die Zusage von Muhammed Dirican für die Saison 2026/2027 bekanntzugeben.

Mo ist ein echter Flügelspieler, der sowohl offensiv als auch defensiv auf den Außenbahnen eingesetzt werden kann. Seine große Stärke liegt im Eins-gegen-Eins, kombiniert mit einer sehr guten Technik und viel Tempo. Auch wenn er noch nicht ganz bei 100 Prozent ist, befindet er sich auf einem sehr guten Weg zurück zu seiner alten Stärke.

Besonders positiv ist, wie schnell Mo sich ins Team integriert hat – nicht nur auf dem Platz, sondern auch daneben. Nach dem Training und dem Duschen verbringt er gerne noch Zeit mit seinen Mitspielern, was für den starken Teamgeist innerhalb der Mannschaft spricht.

Wir freuen uns sehr auf eine starke Rückrunde mit einem immer besser werdenden Mo und ganz besonders auf einen Mo in Bestform in der Saison 2026/2027!

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++