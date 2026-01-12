Kreisligist zieht zurück und Bezirksliga-Trainerteam verlängert

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der Rückzug der zweiten Mannschaft der TSF Dornhan aus dem laufenden Spielbetrieb der Kreisliga B3 ist nun auch tabellarisch berücksichtigt. Entsprechend der geltenden Regularien wurden alle bereits ausgetragenen Begegnungen mit Beteiligung der TSF Dornhan II annulliert und die Tabelle aktualisiert.

Der aktuelle Tabellenstand ist ab sofort auf Fussball.de einsehbar.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

TSV Laufen-Eyach

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Wir freuen uns bekannt geben zu dürfen, dass die Weichen für die neue Spielzeit 2026/27 gestellt sind!

Bereits Anfang Dezember haben sich die Verantwortlichen des TSV mit unserem Trainer-Duo Axel Conzelmann und Nico Heckendorf zusammengesetzt und über die Zukunftsplanungen gesprochen. "Für uns war von Anfang an klar, dass wir unbedingt mit den beiden weitermachen wollen! Die fußballerische Entwicklung, die aktuellen Ergebnisse in der Bezirksliga-Saison oder die hervorragende Stimmung innerhalb der Mannschaft sind nur drei von zahlreichen Argumenten", erklärt Team-Manager Johannes Hartmann. Schnell sind sich beide Parteien einig geworden und haben das Arbeitspapier um eine weitere Saison bei unserem TSV verlängert! "Wir freuen uns sehr, dass es geklappt hat! Jetzt steht die Vorbereitung an und dann wollen wir gemeinsam alles dafür geben, um auch im nächsten Jahr im Bezirks-Oberhaus dabei zu sein", stellt Hartmann klar.

Lieber Axel, Lieber Nico - wir freuen uns auf ein weiteres Jahr mit Euch im Eyachkessel und können den Rückrundenauftakt kaum erwarten!

