Kreisligist zieht sich komplett zurück

Der FC Redfield Albstadt ist gerade Meister in der Kreisliga B4 Schwarzwald/Zollern geworden und hätte in die Kreisliga A aufsteigen können. Nun kommen diese Infos vom Verein:

Zwei Jahre lang stand der FC Redfield Albstadt für mehr als nur Fußball. Was als soziales Projekt unter Freunden begann, wurde zu einem Verein, in dem Gemeinschaft, Zusammenhalt und echte Freundschaft im Mittelpunkt standen.

Mit dem Meistertitel in der Kreisliga B4 2024/25 und dem Aufstieg in die Kreisliga A endet dieses Kapitel auf sportlichem Höhepunkt – und genau so soll es auch in Erinnerung bleiben.

Doch dieser Erfolg ist kein Werk Einzelner, sondern das Ergebnis eines gemeinsamen Weges.